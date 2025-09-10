Regio Ruta: ¿cuáles son las Líneas disponibles del nuevo transporte gratuito?

GENERANDO AUDIO...

La Regio Ruta cuenta con 5 Líneas de transporte. Foto: Gobierno de Monterrey

El Gobierno de Monterrey anunció el inicio de operaciones en la Línea A de la Regio Ruta, el nuevo sistema de transporte público en la capital del estado. Con este anuncio, la red de transporte cuenta con cinco circuitos disponibles que dan cobertura a 340 colonias de la ciudad.

Regio Ruta da cobertura a 340 colonias con 5 líneas

A finales del mes de julio inició operaciones la Regio Ruta con solo una línea de transporte: la “D”. Durante todo este tiempo se han ido sumando más circuitos, y con la inauguración de la Línea A ya suman cinco:

Ruta A: Macroplaza – Mederos – La Rioja

Macroplaza – Mederos – La Rioja Ruta B: Solidaridad – Plutarco Elías Calles – Valle Verde

Solidaridad – Plutarco Elías Calles – Valle Verde Ruta C: Gloria Mendiola – San Bernabé

Gloria Mendiola – San Bernabé Ruta D: Obispado – Macroplaza – Fundidora

Obispado – Macroplaza – Fundidora Ruta E: Moderna – Félix U. Gómez

De momento, el Gobierno de Monterrey no ha anunciado la fecha de apertura de más Líneas, pero con el sistema actual se le da cobertura a 340 colonias, beneficiando así a los habitantes de la capital.

Cada una de las unidades de la Regio Ruta cuentan con aire acondicionado, conexión wifi, cargadores para dispositivos móviles, espacio para silla de ruedas, rastreo GPS, botón de auxilio y cámaras de vigilancia conectadas al C4 para brindar más seguridad a los pasajeros.

El horario de servicio es de 5:00 a 23 horas (lunes a sábado) y 7:00 a 23:00 horas (domingos y días feriados). La frecuencia de los autobuses es de cada 15-20 minutos entre semana y de 25 minutos los fines de semana.

¿Cómo registrarse para utilizar la Regio Ruta?

Para viajar en cualquiera de las cinco líneas de la Regio Ruta debes usar una tarjeta, la cual puedes tramitar mediante el registro en línea en la página web: https://regioruta.monterrey.gob.mx/, sólo necesitas una identificación vigente y comprobante de domicilio.

También puedes acudir al Centro de Atención Municipal más cercano a tu domicilio para recibir la tarjeta, los documentos que te piden son los mismos. No importa si prefieres la opción digital o en persona, el trámite no tiene costo.

