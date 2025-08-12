Reportan desabasto en gasolineras de tres municipios de Nuevo León

GENERANDO AUDIO...

Desabasto de gasolina en al menos tres municipios de Nuevo León. Foto: Cuartoscuro

Al menos tres municipios del área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, se vieron afectados el día de ayer, lunes, por el desabasto de gasolina. En los municipios de San Nicolás, Santa Catarina y García se reportó que estaciones de servicio de Pemex no contaban con el combustible, tanto Magna como Premium.

Hasta el momento, ni la paraestatal ni las autoridades han informado sobre las causas de la escasez de gasolina.

Desabasto de gasolina afecta tres municipios de Nuevo León

De acuerdo con los testimonios de los trabajadores de estaciones de servicio de estas marcas, el desabasto intermitente comenzó desde la semana pasada.

Una empleada de una sucursal de OxxoGas de la colonia Independencia, en Monterrey, indicó que el pasado fin de semana dicha sucursal padeció el desabasto.

Un empleado de otra sucursal en la colonia Florida, también en Monterrey, dijo que algunas estaciones de servicio tienen preferencia, por lo que en éstas no se registra desabasto.

Por otro lado, una estación de servicio de la marca Petro Seven, ubicada en la avenida Garza Sada, en Monterrey, también registró desabasto; incluso, detuvo sus operaciones. El personal que labora en esta gasolinera indicó que se desconoce cuándo será restablecido el servicio.

¿Por qué hay desabasto de gasolinera en algunos municipios de Nuevo León?

Algunos reportes indican que una mayor vigilancia por parte de las autoridades federales en la importación de gasolinas podría estar retrasando el abastecimiento.

Asimismo, otras versiones apuntan a que Pemex habría incumplido con pagos con empresas arrendadoras de pipas, lo que ocasionó el abasto intermitente. También se dice que las estaciones de servicio de las marcas OxxoGas y Petro Seven serían de las más afectadas.

