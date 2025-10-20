Requisitos para obtener 2 mil pesos mensuales de “Ayudamos a las Mujeres” en Nuevo León

GENERANDO AUDIO...

Nuevo porgrama social en Nuevo León. Foto: Cuartoscuro

Hace unos días, el Gobierno de Nuevo León presentó el programa “Ayudamos a las Mujeres”, el cual beneficiará a las jefas de familia y cuidadoras con un apoyo mensual de 2 mil pesos que se entregará mediante una tarjeta. El registro en línea ya está disponible y también se conocen cuáles son los requisitos.

Requisitos y documentos para registrarse al programa “Ayudamos a las Mujeres”

El programa “Ayudamos a las Mujeres” se divide en dos categorías: “Jefas de Familia” e “Impulso a Cuidadoras”, cada una con diferentes requisitos.

Requisitos para “Jefas de Familia”

Tener entre 17 y 64 años de edad

Ser mujer jefa de familia, principal sostén del hogar

Tener hijas y/o hijos de hasta 17 años

Residir en el estado de Nuevo León

Contar con algún grado de vulnerabilidad o carencia social

Completar el prerregistro y el Cuestionario CHECS

Requisitos para “Impulso a Cuidadoras”

Ser mujer de 15 años o más

Residir en el estado de Nuevo León

Ser la cuidadora principal de al menos uno de los siguientes: Una niña o niño en primera infancia o hasta los 14 años, una persona con discapacidad permanente, o una persona adulta mayor (60 años o más)

Vivir en un hogar con ingresos por debajo de la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI)

Completar el prerregistro y el Cuestionario CHECS

Para inscribirse en cualquiera de las dos categorías, es necesario presentar los siguientes documentos

CURP validada por la Renapo

Teléfono celular; se validará con un código OTP

Identificación oficial vigente

Copia del comprobante de domicilio: Copia simple (recibo de luz, agua, etc.)

Copia del comprobante de estudios

Copia del comprobante de estado civil

Fotografía de tu rostro, se debe tomar al momento de realizar la solicitud

¿Cómo registrarse en el programa “Ayudamos a las Mujeres”?

El prerregistro al programa “Ayudamos a las Mujeres” se puede realizar en línea, a través de la página web https://ayudamosnuevoleon.com/. Una vez que se complete el formulario, se revisará el expediente y en un lapso de dos semanas se notificará si la persona avanza a la siguiente etapa de selección.

Posteriormente; se programará una cita para realizar el cuestionario de condiciones socioeconómicas para la evaluación final. En caso de ser aceptada, se entregará la tarjeta con la que las beneficiarias podrán cobrar el apoyo mensual de 2 mil pesos.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

¿Cuándo cae el primer depósito de 2 mil pesos?

El Gobierno de Nuevo León mencionó que los apoyos económicos se entregarán a partir del próximo mes de noviembre, por lo que es importante completar el prerregistro lo más pronto posible, para ser de las primeras en cobrar.