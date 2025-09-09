Rescatan a menores atrapados en el río San Juan en Cadereyta, Nuevo León

GENERANDO AUDIO...

Rescate de menores atrapados en Cadereyta. Foto: Protección Civl NL

Protección Civil de Nuevo León rescató a seis menores de edad que quedaron atrapados por la fuerte corriente del río San Juan, en el municipio de Cadereyta. Los trabajos de salvamento comenzaron la tarde del lunes y terminaron el mismo día por la noche.

Rescatan a menores atrapados en el río San Juan, en Cadereyta

Los reportes señalan que un grupo de jóvenes se adentraron en el cauce del río San Juan y quedaron atrapados debido a la intensidad de la corriente. Al no poder regresar a la orilla, se solicitó la ayuda de los elementos de Protección Civil.

El personal de rescate utilizó una línea de cuerda para alcanzar a los jóvenes atrapados, también se les proporcionó un chaleco salvavidas. Un video que compartió la dependencia muestra las labores en el sitio.

Ninguno de los niños se reporta con lesiones y pudieron reunirse con sus familias. Al final de la jornada, Protección Civil compartió una fotografía en la que aparecen los rescatistas que salvaron a los seis menores atrapados en el río San Juan.

“Nuestro respeto total para todos ellos, gracias por su gran labor y por esa vocación de servir. Gracias a todos los rescatistas de Protección Civil Nuevo León, gracias a todos los rescatistas del estado por su gran trabajo y enorme corazón”.

También el día de ayer, pero en el municipio de Escobedo, los elementos de Protección Civil rescataron a un joven de 13 años que fue arrastrado por el río Pesquería mientras jugaba en los charcos. El muchacho se fracturó el fémur Izquierdo y fue trasladado a una unidad del IMSS.

