Rescatan a niña de 10 años que intentaron secuestrar en Monterrey; la llevaban a un hotel

Sujeto detenido por intento de secuestro. Foto: Policía de Monterrey

La Policía de Monterrey detuvo a un sujeto que intentó secuestrar a una niña de 10 años para llevarla a un hotel, esto ocurrió en el centro de la ciudad. La menor se encontraba con su abuela cuando un hombre se le acercó y la agarró de la mano para llevársela; las autoridades detuvieron a este individuo con la ayuda de las cámaras del C4.

Ayer lunes por la mañana, un hombre de 33 años se llevó a una niña de 10 años que estaba junto a su abuela, una señora de la tercera edad que se dedica a la venta de dulces. El robo de la menor ocurrió en el cruce de las calles Madero y Rayón.

Tras dar aviso a las autoridades, se inició un operativo policial para encontrar a la pequeña. Gracias a las cámaras del C4 se detectó que el sujeto ingresó a un hotel ubicado en la calle de Modesto Arreola; en la recepción de este lugar encontraron a la pequeña, sola.

Momentos más tarde, a unas calles del hotel, los elementos de la Policía de Monterrey detuvieron al hombre de 33 años, a quien se le acusa de privación ilegal de la libertad y quedó a disposición del Ministerio Público. Por otra parte, la menor se reunió con su abuela tras ser rescatada.

