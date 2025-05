Rescatan a perrito con el hocico amarrado en Nuevo León; habrá denuncia por maltrato

GENERANDO AUDIO...

Autoridades de Nuevo León rescataron al perrito. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El día de ayer, autoridades del municipio de Juárez, en el estado de Nuevo León, rescataron a un perrito que tenía el hocico amarrado con cinta de aislar.

Este caso de maltrato animal se dio a conocer en redes sociales y ya existe una denuncia ante la Fiscalía del estado.

Rescatan en Nuevo León a perrito que tenía el hocico amarrado

Mely Ramos, usuaria de Facebook, denunció que en la colonia Santa Isabel Sector Coruña, había un perro que no podía comer porque tenía el hocico amarrado.

En su publicación etiquetó al alcalde de Juárez y al subsecretario de Medio Ambiente de Nuevo León para que atendieran este caso.

“Por favor, que alguien me ayude a sacar a este perrito, o a qué número tengo que hablar para que vengan. Maltratan al perrito y me acerqué para darle de comer, ya que no le dan, y me percaté de que no comía, lo cual me pareció raro, y ya fue que me di cuenta que le amarraron su hocico”, se lee en la publicación de Facebook.

Ese mismo día, Félix Arratia, alcalde de Juárez, informó que Bienestar Animal rescató al “lomito” que tenía el hocico amarrado y se le brindó atención veterinaria.

También, comentó que se impondrá una multa a los responsables y se presentó una denuncia ante la Fiscalía por crueldad animal.

Sobre el perro, Arratia mencionó está en proceso su trámite de adopción, aunque se desconoce quién será la persona encargada de cuidarlo.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]