Rescatan a “Thor”, el perro que golpearon con un cinturón en Nuevo León

Las autoridades locales rescataron a Thor. Foto: Facebook Félix Arriata

El perro “Thor” fue golpeado con un cinturón por su dueño, esto en el municipio de Montemorelos, Nuevo León. La Secretaría de Medio Ambiente del estado rescató al “lomito” gracias a un video que se difundió en redes sociales.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia explícita; se recomienda discreción:

Denuncian a sujeto por golpear con un cinturón al perro “Thor”

En el video que grabaron desde la ventana de una vivienda, se puede ver a un sujeto, presuntamente el dueño de la mascota, golpeando con un cinturón al perro “Thor” en varias ocasiones.

La publicación en Facebook no explica por qué golpearon a “Thor”, sólo se observa cómo se maltrata sin piedad al can. El agresor está acompañado por una mujer que sólo mira lo que está pasando y no hace nada.

De acuerdo con la información que proporcionó Alejandro García, el usuario que compartió el video, los hechos ocurrieron en la colonia El Fresno, en el municipio de Montemorelos.

Usuarios de redes sociales se indignaron con este caso de maltrato animal y pidieron ayuda para localizar la vivienda en la que ocurrieron los hechos,

También pidieron información para localizar al dueño de “Thor”.

Autoridades de Nuevo León rescatan al perro “Thor”

Félix Arratia, secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, informó que gracias a los mensajes que reportaron el caso, las autoridades locales rescataron a “Thor”.

Actualmente, el canino está bajo el resguardo de la Secretaría de Medio Ambiente local. Las autoridades no han informado si ya se detuvo al agresor del animal o si lograron identificarlo.

