Revelan entorno de menores detenidos por sacrificar a un perro en Nuevo León

Los menores sacrificaron un perro y lo difundieron en redes. Foto: Cuartoscuro

Luego de que se viralizó el caso de un par de menores de edad que sacrificaron a un perro en García, Nuevo León y, posteriormente, se confirmó la detención de los presuntos agresores, se dieron a conocer más detalles sobre el entorno en el que crecieron los jóvenes, el cual fue bastante complicado, rodeado de problemas familiares, violencia y uso de drogas.

Jóvenes detenidos por sacrificar a un perro vivían en un entorno de violencia

Manuel Guerra Cavazos, presidente municipal de García, informó que los jóvenes que sacrificaron a un perro crecieron en un entorno de violencia y desintegración familiar. También mencionó que tenían problemas de consumo de drogas y en alguna ocasión atentaron en contra de su propia vida.

El alcalde añadió que no puede revelar más datos porque debe cuidar los derechos de los menores. “Han estado en un entorno sumamente complicado por años”, añadió.

Finalmente, Manuel Guerra declaró que los jóvenes deben pagar por sus actos, pero instruyó a su equipo en darle un seguimiento al caso y no abandonarlos.

Detienen a jóvenes acusados de sacrificar a un perro en Nuevo León

El pasado fin de semana un menor de edad sacrificó a un perro y compartió el video en redes sociales. Las imágenes muestran al joven sujetando a un cachorro mientras le clava una navaja en el cuello.

El caso rápidamente se viralizó y la ciudadanía se organizó para identificar al agresor y denunciar el caso para que las autoridades de Nuevo León lo castiguen.

Sobre el joven se sabe que es estudiante de la prepa 2 de la UANL, ubicada en García. También se descubrió que en X (antes Twitter) publicaba fotografías de sus actos de violencia en contra de los animales. Usuarios de redes sociales señalaron a la novia del menor como cómplice de estas acciones de crueldad.

Raúl Lozano, secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, informó el domingo por la noche que gracias al trabajo coordinado de las autoridades se detuvo a los dos jóvenes y se les remitió al Ministerio Público.

Medios locales añadieron que la pareja fue detenida en la terminal de autobuses de Montemorelos, Nuevo León, y tenían planeado huir hacia la Ciudad de México.

