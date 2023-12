Lo dice un juez: Samuel García no se puede separar de su cargo, ni salir de Nuevo León

Samuel García, gobernador de Nuevo León. FOTO: Cuartoscuro

Un juez determinó que el gobernador Samuel García no puede hacer uso de su licencia que se le otorgó para separarse del cargo, ni salir del estado, hasta que no se resuelva el asunto del gobernador interino de Nuevo León.

Un juez notificó al gobierno del estado, un amparo para que el gobernador Samuel García Sepúlveda no se separe de su cargo ni salga del estado, es decir no puede hacer uso de su licencia hasta que no se defina quién se quedará de manera definitiva como gobernador interino.

Dicho amparo fue promovido por el presidente del Congreso local, Mauro Guerra Villarreal, y fue otorgado por el Juez Alberto Ortega Peza.

¿Qué pasa en Nuevo León?

En las últimas semanas la entidad ha vivido una serie de pugnas entre el Congreso local y el gobierno del estado, debido a que Samuel García insiste en que sea su Secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco, quién se quede al frente del despacho, mientras él hace uso de licencia para hacer campaña presidencial por Movimiento Ciudadano.

Por otra parte, la Constitución señala que es el Congreso local quien debe definir quién se queda como gobernador interino ante una licencia de 6 meses, sin embargo ambos bandos han iniciado esta guerra legal por tener el control del estado en el plazo del 2 de diciembre al 2 de junio del 2024.

No hay riesgo de ingobernabilidad: AMLO

Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que en el estado de Nuevo León no se observa un riesgo de ingobernabilidad por la confrontación derivada de la salida con licencia del gobernador Samuel García y la sustitución por un gobernador interino.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario mexicano dijo que confía en que haya diálogo.

“Primero que se busque el diálogo en lo local, luego que se acuda a las instancias que tienen funciones legales, jurídicas, y si las dos partes piden que participemos, lo haríamos, siempre pensando en el bienestar del pueblo de Nuevo León”. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

