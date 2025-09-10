GENERANDO AUDIO...

Bomberos combaten el incendio en la zona industrial. Foto: Protección Civil NL

Este miércoles se presentó un incendio en la zona industrial de Escobedo, en Nuevo León. Protección Civil del estado informa que el fuego está afectando a varias empresas de hidrocarburos. El reporte oficial señala, al menos, dos personas lesionadas.

Incendio en la zona industrial de Escobedo este miércoles

El incendio de este miércoles ocurrió en una empresa de químicos que se ubica en Avenida de las Industrias 7 y Paso Cucharas, en el Parque Industrial Escobedo. Elementos de Protección Civil y del cuerpo de bomberos se encuentran trabajando en la zona.

El reporte oficial señala que el fuego se extendió a empresas de hidrocarburos aledañas, además de vehículos cercanos, una pipa de combustible y una empresa de tanques de gas.

Para proteger a los ciudadanos se evacuaron a las empresas aledañas y un jardín de niños cercano a la zona del incendio. El reporte más reciente señala que hay, por lo menos, 2 personas lesionadas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo le pide a la población alejarse del sitio del siniestro, además de permitir el paso de las unidades de emergencia.

