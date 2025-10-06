GENERANDO AUDIO...

Estrenaron serie documental sobre el asesinato de Debanhi Escobar.Foto: Cuartoscuro

El episodio más reciente de la serie documental, “¿Quién mató a nuestra hija?”, reveló el último audio que mandó Debanhi Escobar antes de ser asesinada. En este mensaje, la joven describe el ambiente tenso de la fiesta en la que se encontraba: “se está volviendo esto un pedote de vatos enfermos que se quieren desquitar con las mujeres”.

Revelan el último mensaje de audio que mandó Debanhi Escobar

Recordemos que antes de desaparecer, Debanhi estaba con dos amigas en una fiesta en una quinta en el municipio de Escobedo, Nuevo León, posteriormente se fue del lugar sola, en un taxi de aplicación. Es en este periodo de tiempo cuando ella le manda un mensaje de audio a un amigo.

En el mensaje habla sobre el ambiente de la fiesta, el cual se estaba poniendo hostil hacia las mujeres; quizá por eso decidió regresar a su casa.

“No te quiero meter miedo ni nada, pero te estoy diciendo las cosas como están pasando, sabes, ya se está volviendo esto un pedote de vatos enfermos que se quieren desquitar con las mujeres”, mencionó Debanhi.

El amigo que recibió este audio declara en el documental que tenía poco tiempo de conocerla, como 4 meses, y él se desvelaba jugando videojuegos, por este motivo solían hablar por las noches.

Papá de Debanhi Escobar sabe quién mató a su hija

El señor Mario Escobar, padre de Debanhi, reveló que ha recibido amenazas por el documental que se estrenó recientemente en HBO Max, que quieren silenciarlo y le piden que deje de hablar del tema, pero él no descansará hasta conseguir justicia para su hija.

También dijo saber quién mató a su hija, que se trata de gente muy poderosa, y hay personas que no quieren declarar por miedo, por ese motivo no se revela la identidad de los presuntos responsables.

