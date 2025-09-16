GENERANDO AUDIO...

FOTO: Getty Images

Una protesta por presunto maltrato animal derivó en enfrentamientos que interrumpieron la celebración previa al Grito de Independencia la noche de este 15 de septiembre en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

Desde las 18:00 horas, decenas de personas se concentraron en Paseo Santa Catarina, cerca de la avenida Díaz Ordaz, para marchar hasta la sede municipal. Su exigencia: atender la denuncia de más de 70 animales encontrados en condiciones precarias dentro del Centro de Bienestar Animal.

Elementos de seguridad colocaron vallas metálicas alrededor de la explanada donde se realizaría la ceremonia, lo que provocó choques entre los inconformes y la policía. Testigos transmitieron en vivo a través de redes sociales, donde se observan presuntas detenciones y el uso de gas lacrimógeno contra los manifestantes.

Entre los afectados se reportó a la diputada local Marisol González, quien habría resultado lesionada durante el operativo.

Ante la tensión, medios locales reportaron que los grupos musicales Plan y La Morocha cancelaron presentaciones programadas para la noche patriótica en la plaza principal de Santa Catarina.