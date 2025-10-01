Suben tarifas del Metro y camiones en Monterrey: lista de precios durante octubre 2025

GENERANDO AUDIO...

Suben las tarifas del transporte público en Monterrey. Foto: Cuartoscuro

Comienza el mes de octubre y trae consigo aumentos en las tarifas del Metro y los camiones de la ciudad de Monterrey. Recordemos que en enero de este año se aprobó un deslizamiento mensual de 10 centavos en las tarifas del transporte público en la capital del estado.

¿Cuánto cuestan las tarifas del Metro y los camiones de Monterrey en octubre de 2025?

En octubre de 2025, el precio del Metrorrey pasó de 9.40 a 9.50 pesos. Durante los próximos meses, la tarifa del Metro de Monterrey seguirá aumentando 10 centavos mensualmente, hasta alcanzar los 15 pesos en mayo de 2030.

Con el deslizamiento mensual de 10 centavos, estas serán las tarifas del Metro de Monterrey durante los próximos 12 meses.

Noviembre 2025: 9.60 pesos

9.60 pesos Diciembre 2025: 9.70 pesos

9.70 pesos Enero 2026: 9.80 pesos

9.80 pesos Febrero 2026 : 9.90 pesos

: 9.90 pesos Marzo 2026: 10.00 pesos

10.00 pesos Abril 2026: 10.10 pesos

10.10 pesos Mayo 2026: 10.20 pesos

10.20 pesos Junio 2026: 10.30 pesos

10.30 pesos Julio 2026: 10.40 pesos

10.40 pesos Agosto 2026: 10.50 pesos

10.50 pesos Septiembre 2026: 10.60 pesos

10.60 pesos Octubre 2026: 10.70 pesos

El Periódico Oficial del Estado también menciona que las tarifas de la Ruta Troncal, Ruta Directa, Ruta Alimentadora y Ruta Remanente, operadas por el estado o por medio de contratos administrativos de operación, recibirán un aumento mensual de 10 centavos durante un periodo de 20 meses.

Durante octubre de 2025, el costo de las rutas de camiones en Nuevo León es de 16 pesos. El deslizamiento manual terminará en agosto del próximo año, cuando la tarifa llegue a los 17 pesos.

Precio de las tarifas de la Ruta Troncal, Ruta Directa, Ruta Alimentadora y Ruta Remanente en los próximos meses:

Noviembre 2025: 16.10 pesos

16.10 pesos Diciembre 2025: 16.20 pesos

16.20 pesos Enero 2026: 16.30 pesos

16.30 pesos Febrero 2026: 16.40 pesos

16.40 pesos Marzo 2026: 16.50 pesos

16.50 pesos Abril 2026: 16.60 pesos

16.60 pesos Mayo 2026: 16.70 pesos

16.70 pesos Junio 2026: 16.80 pesos

16.80 pesos Julio 2026: 16.90 pesos

16.90 pesos Agosto 2026: 17.00 pesos

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]