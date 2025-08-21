GENERANDO AUDIO...

Mediante un video difundido en redes sociales denunciaron a un sujeto que golpeó a una guardia de seguridad en la estación Exposición del Metro de Monterrey (Metrorrey). De acuerdo con testigos en el lugar, este individuo se saltó los torniquetes y se puso violento cuando la guardia le pidió que mostrara el pago de la entrada.

Graban a sujeto golpeando a guardia de seguridad en el Metro de Monterrey

Ayer miércoles comenzó a circular el video que muestra el momento en el que un sujeto sin identificar golpea a puño limpio a una guardia de seguridad, en la estación Exposición del Metro de Monterrey. Las imágenes muestran el intercambio de golpes, como si se tratara de una pelea callejera.

Como ya se mencionó, este individuo intentó ingresar al Metrorrey sin pagar la entrada, por lo que la guardia lo interceptó para exigirle que mostrara su pago; el sujeto respondió de manera agresiva y golpeó a la trabajadora.

Algunos medios locales reportaron que elementos de la Fuerza Civil del municipio de Guadalupe detuvieron al presunto agresor de la guardia de seguridad. La aprehensión ocurrió ayer miércoles por la noche.

El detenido ha sido identificado como Juan “N”, de 24 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

