Cateo en la clínica donde falleció Jaqueline Yamileth. Foto: Gobierno de Nuevo León

La Secretaría de Salud de Nuevo León suspendió actividades en la clínica donde falleció Jaqueline Yamileth tras someterse a un tratamiento de liposucción. De acuerdo con el comunicado de las autoridades, en el lugar se encontraron varias irregularidades.

Catean y suspenden clínica donde falleció Jaqueline Yamileth

Ayer jueves, la Secretaría de Salud, a través de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario, realizó un cateo y suspendió actividades en la clínica ubicada en la colonia Obispo. Lugar al que acudió Jaqueline Yamileth para someterse a una cirugía estética y falleció debido a complicaciones durante la operación.

Las autoridades mencionan que en el lugar encontraron algunas anomalías, aunque no se especifica cuáles, además comprobaron que el establecimiento cuenta con licencia sanitaria.

Medios locales añaden que en el lugar se encontraron manchas de sangres, cánulas quirúrgicas, jeringas, un dispositivo DVR, además de una bata con el nombre de “Dr. Sergio”.

El comunicado añade que los médicos que realicen cirugías estéticas deben estar acreditados ante el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (Conacem), por lo que es importante verificar que el establecimiento cuente con los permisos necesarios y estos se encuentren a la vista.

También menciona que la maestría en cirugía estética no faculta al personal de salud a realizar procedimientos médicos quirúrgicos de especialidad. De igual manera, los títulos del personal de salud deben estar de forma visible.

Colegio de Cirujanos Plásticos de NL desconoce a médico que operó a Jaqueline Yamileth

El Colegio de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos de Nuevo León (CCPERNL) declaró públicamente que la cirugía de Jaqueline Yamileth se realizó por personas que no pertenecen al gremio de especialistas.

“El Colegio de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos de Nuevo León lamenta profundamente el fallecimiento de la paciente Jaqueline Yamileth Briones Torres en un procedimiento estético realizado por personas ajenas a nuestro gremio de especialistas”, publicó el CCPERNL en redes sociales.

