Tensión en el Metrorrey: mujer es bajada por quejarse del ingreso de hombres al vagón rosa

Grabaron agresión en vagón del Metrorrey. Foto: Cuartoscuro

Usuarios del Metrorrey bajaron a empujones a una señora que amenazaba con jalar la palanca de seguridad si los hombres no se bajaban del vagón exclusivo para mujeres. Esto ocurrió tras concluir el partido entre Rayados de Monterrey y Pumas en el Estadio BBVA.

Al finalizar los eventos en el estadio de Rayados, el Metro de Monterrey permite que los varones utilicen el “vagón rosa”, para evitar saturaciones y agilizar el flujo de usuarios. Aparentemente, la mujer que aparece en el video no conocía esta regla.

Sacan a empujones a mujer que impedía el avance del Metrorrey

Los videos que circulan en redes sociales muestran a una mujer protestando por la presencia de hombres en el vagón exclusivo y aferrándose a la palanca de seguridad, amenazando con jalarla si no se bajaban. Esto provocó retrasos en el Metrorrey y la molestia de las personas que querían regresar a su casa.

Los usuarios que la rodeaban, la mayoría con el jersey del Monterrey, pedían a gritos que la bajaran. El problema se intensificó tanto que el personal del Metro se acercó para hablar con ella y explicarle lo del vagón mixto; aun así, ella se mantuvo firme en su postura, sin soltar la palanca.

Al final, los aficionados lograron bajarla del vagón a empujones; debido a la fuerza que utilizaron, la mujer tropezó al salir y terminó en el suelo. Las personas dentro celebraron y aplaudieron que, por fin, el tren iba a avanzar.

El Metrorrey no ha comentado nada sobre los hechos ocurridos la noche del pasado 18 de octubre; tampoco se sabe si la señora presentó lesiones tras caer al suelo.