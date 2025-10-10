Tienen 2 semanas y ya se están robando los scooters de Lime en Nuevo León

GENERANDO AUDIO...

Reportan robo de los scooters de Lime. Foto: Gobierno de Monterrey

A poco más de 2 semanas desde que se implementó el nuevo sistema de micromovilidad en Monterrey y Guadalupe, ya se reportan robos de los scooters de Lime. El objetivo de este programa es ofrecer una alternativa de transporte verde y eficiente a los ciudadanos, pero hay personas que prefieren llevarse las unidades para lucrar con ellas.

Se roban scooters de Lime en Nuevo León; los estrenaron hace 2 semanas

El pasado 22 de septiembre arrancó en Monterrey y Guadalupe el nuevo sistema de micromovilidad que le permite a los ciudadanos rentar bicicletas y scooters mediante la aplicación de Lime.

Aunque el Gobierno de Nuevo León busca impulsar la micromovilidad con miras hacia el Mundial de 2026, en redes sociales ya reportan los primeros robos de los scooters de Lime.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

En uno de los videos que circulan por internet se ve a un hombre en situación de calle llevándose uno de los scooters, sin importarle que tiene una alarma que suena cada vez que una de las unidades pasa la zona límite establecida. También se ha reportado que vehículos, como taxis, se llevan las unidades con total impunidad.

Medios locales mencionan que los vehículos de Lime tienen seguro, aunque, de momento, no hay un reporte con las cifras exactas de unidades que se han perdido durante las primeras semanas de operación del nuevo sistema de micromovilidad.

Este programa tuvo una inversión de 87 millones de pesos en la Zona Metropolitana de Monterrey. El programa inició con 500 scooters y 50 bicicletas, y la meta es llegar a 2 mil 500 unidades disponibles.

[TE PUEDE INTERESAR: Suben tarifas del Metro y camiones en Monterrey: lista de precios durante octubre 2025]

¿Cómo rentar las bicicletas o scooters de Lime en Monterrey y Guadalupe?

Para utilizar el servicio del sistema de micromovilidad se debe descargar la aplicación de Lime. Además de la renta de bicicletas o scooters, también tiene disponibles las reglas de operación, las zonas para abordar, para estacionarse y los límites de velocidad.

Durante esta primera etapa del programa y para incentivar el uso de scooters y bicicletas, la renta será gratis por un tiempo limitado. Después del 22 de octubre se cobrará una tarifa de 2.50 pesos por minuto de uso. También habrá paquetes disponibles de hasta 300 pesos, que ofrecerán tarifas de un peso por minuto.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]