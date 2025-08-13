Tragedia en Monterrey: mujer de 25 años muere tras cirugía estética

GENERANDO AUDIO...

La joven se sometió a una cirugía estética en Monterrey. Foto: GettyImages

Medios locales reportan la muerte de Jaqueline Yamilet Briones Torres, una mujer de 25 años, que viajó de Saltillo a Monterrey para someterse a una cirugía estética y debido a complicaciones durante la operación perdió la vida. De momento se sigue a la espera de las declaraciones de las autoridades.

Mujer pierde la vida tras operación estética en Monterrey, Nuevo León

De acuerdo con los reportes, la noche de ayer, Jacqueline Yamilet murió durante una operación estética en una clínica ubicada en la Avenida Hidalgo 2532, colonia Obispo, en Monterrey, Nuevo León.

Aunque aún no se confirma la causa de muerte, se menciona que la joven tuvo complicaciones durante la operación y los médicos de la clínica la trasladaron al Hospital Universitario, donde más tarde la declararon sin vida.

Tras el fallecimiento de la víctima, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) se trasladaron a la clínica en la colonia Obispo para realizar las averiguaciones pertinentes y verificar si el establecimiento cuenta con las licencias necesarias para operar. Se espera que en las próximas horas se realice un cateo.

Por último, se dice que dos médicos participaron en la operación de Jacqueline Yamilet, aunque de momento, las autoridades no han revelado el nombre de los involucrados.

¿Quién es la mujer que murió tras una operación en una clínica estética en Monterrey?

Como ya se mencionó, la víctima ha sido identificada como Jaqueline Yamilet Briones, originaria de Saltillo, Coahuila. Presuntamente, la joven vendió su coche para cubrir el costo de la operación.

También trascendió que Jaqueline Yamilet tramitó su cirugía a través de una financiera llamada “Toque Divino”, que opera en la capital de Coahuila y ofrece tandas para que las mujeres se hagan retoques estéticos. Esta financiera canalizó a la joven a la clínica ya mencionada en Monterrey.

En la página de Facebook de “Toque Divino” se publican las fotografías de las clientes que acuden para someterse a un tratamiento estético, pero cubriendo su rostro para proteger su identidad. Usuarios de redes sociales señalan a la “cliente. 973” como Jacqueline Yamilet, aunque esto no está confirmado.

