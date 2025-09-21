GENERANDO AUDIO...

El último mensaje de Débora Estrella conductora de TV. Foto: Cuartoscuro.

Este 20 de septiembre se confirmó la muerte de Débora Estrella, reconocida conductora de televisión en Monterrey, tras el desplome de una aeronave en el municipio de García, Nuevo León; lo que más llamó la atención fue que, horas antes de la tragedia, Débora compartió una historia en Instagram muy relacionada con su muerte.

El accidente ocurrió dentro del Interpuerto, ubicado en el Parque Industrial Ciudad Mitras, y dejó como saldo dos personas sin vida.

Última publicación de Débora Estrella anunció su muerte, según usuarios

Horas antes de perder la vida, Débora Estrella compartió en su cuenta oficial de Instagram lo que sería su última publicación. Se trató de una historia en la que mostró la avioneta con la que despegó desde el Aeropuerto Internacional del Norte, en Monterrey.

En la imagen, que rápidamente se volvió viral tras confirmarse el accidente, se aprecia la aeronave en tierra junto con el mensaje: “¿Adivinen qué…?”. La historia fue publicada alrededor de ocho horas antes del desplome en García, Nuevo León.

Usuarios y colegas relacionaron de inmediato la fotografía con las imágenes que difundieron los cuerpos de emergencia en el sitio del accidente. Poco después, el medio de comunicación donde trabajaba la conductora confirmó la noticia, causando gran conmoción entre sus seguidores.

[TE PUEDE INTERESAR: Confirman muerte de conductora Débora Estrella en desplome de avioneta en NL]

La instantánea, que en un inicio parecía un recuerdo más de sus constantes experiencias de vuelo, terminó convirtiéndose en su último registro público en vida, según internautas.

En distintas ocasiones, la regiomontana mostró en redes sociales su interés por volar. Compartía fotografías y videos desde aeronaves, tanto en vuelos recreativos como de práctica. En febrero, relató una de sus experiencias más memorables: volar un helicóptero por primera vez en Monterrey, algo que ya había intentado previamente en Campeche.

La muerte de Débora Estrella ha generado conmoción entre seguidores y colegas de la televisión regiomontana, quienes han dedicado mensajes de despedida a través de redes sociales.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]