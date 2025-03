Valeria Macías: la maestra cuya historia llevó a tipificar el acecho como delito en Nuevo León

GENERANDO AUDIO...

Valeria Macías sufrió acoso durante años. Foto: Getty Images

El pasado martes 25 de marzo, el Congreso de Nuevo León aprobó la llamada “ley Valeria”, que tipifica al acecho como delito, el cual se sancionará con cárcel de 6 meses a 2 años, y una multa de hasta 500 cuotas. Esta iniciativa logró ser aprobada gracias al trabajo de Valeria Macías, una activista que fue víctima de acoso durante varios años.

¿Quién es Valeria Macías, maestra y activista víctima de acoso durante varios años?

En 2018, Valeria Macías trabajó como maestra en una universidad de Nuevo León. En una de sus clases conoció a David “N”, un alumno que siempre la miraba fijamente. Después de un tiempo, él dejó de asistir a la escuela.

Aunque dejó de ser su alumno, David “N” comenzó a mandarle fotografías por email, a su cuenta personal y a la del trabajo. Alrededor de 300 correos al día, todos los días. El problema escaló y también la acosaba en Instagram y Facebook.

De alguna manera, consiguió su número de WhatsApp, por lo que, además de los mensajes, también la llamaba por teléfono. Después pasó de los mensajes y las llamadas, al acoso en persona.

Se paraba afuera del trabajo de Valeria durante ocho horas; la seguía cada vez que salía de paseo o con sus amigos. Diario le mandaba mensajes con comentarios del tipo “Qué bien te ves” u “Hoy usaste otra ruta para visitar a tus papás”.

Después de años, detuvieron al acosador de Valería Macías

En su momento, Valeria Macías intentó denunciar a su acosador ante las autoridades, pero en lugar de recibir ayuda encontró prepotencia e indiferencia por parte de las autoridades de Nuevo León, según relató.

En el Ministerio Público, uno de los agentes le dijo, entre risas, que tenían “cosas más importantes que hacer”, y añadió que sólo atendían casos de violencia física evidente. Ella contestó: “¿Entonces vengo cuando me maten?”, a lo que le respondieron: “Sí, nada más no me jales las patas, porque yo no tuve la culpa de nada”.

En noviembre de 2021, Valeria recibió amenazas de muerte por parte de David “N”. Asustada y frustrada porque las autoridades no la ayudaban, decidió grabar un video para contar su historia y lo subió a Instagram. Gracias a que el video se viralizó, por fin detuvieron a su acosador.

¿Por qué se impulsó la llamada “ley Valeria”?

David “N” quedó en libertad después de 8 meses en prisión porque una juez dictaminó que no había delito. En México, se condena el acoso si tiene connotaciones sexuales, pero el caso de Valeria era acecho y no estaba tipificado por la ley. Tiempo después, las autoridades intentaron rectificar y un juez ordenó nuevamente su aprehensión.

Durante la nueva audiencia, realizada mediante una videoconferencia, el acusado se dio a la fuga cuando escuchó la sentencia en su contra. Después de siete meses prófugo, un abogado le notificó a Valeria que su agresor metió un amparo, por lo que las autoridades retiraron la orden de aprehensión.

Esto impulsó a Valeria Macías a promover una ley para tipificar el acecho como delito en nuestro país. Su principal motivación fue que ninguna mujer sufra lo que ella vivió. La activista señala que muchos feminicidios comienzan como acecho, pero las autoridades sólo actúan cuando es demasiado tarde. Después de varios años de lucha, por fin se aprobó la “ley Valeria”.

@valeriaymv Ayúdenme a compartir pls! Ahora que el panorama se me puso mucho más difícil, les propongo hacer esta lucha de todos para todos. Tuvimos muy buena respuesta de las autoridades ante la presión social que hizo esta comunidad que se ha ido formado, ahora más que nunca necesitamos organizarnos y trabajar a la par para volver esta ley una realidad no solo en la tipificación si no también en la ejecución. Entendamos que la ley contra el acecho es una ley preventiva, una ley que nos protege a todos y que va a asegurar lo que debe estar por encima en todas las agendas, las vidas de nuestra gente, de toda víctima sin importar, rango económico, género, edad o situación en general. ¡Ya basta de este sistema corrompido! ¡Exijamos nuestro derecho a la justicia! #yabasta #niunamas #leycontraelacecho ♬ sonido original – Val ♡

