Video muestra maltrato a un tlacuache en Monterrey; piden justicia

Un video que circula en redes sociales muestra el maltrato contra un tlacuache en un autolavado de Monterrey, Nuevo León, lo que generó indignación y llamados a la justicia para detener a los responsables.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

El material, compartido por el activista Arturo Islas, exhibe a cuatro jóvenes involucrados en la muerte del tlacuache. En la grabación, uno de ellos sostiene al animal por la cola y lo golpea repetidamente contra el suelo hasta la muerte, mientras otro se burla, uno más llega a frenar el acto y un tercero documenta la acción.

El hecho ocurrió en las instalaciones de “Car Wash Elite”, ubicado en la colonia Cumbres.

En el video, Arturo Islas denuncia el acto y exige que las autoridades tomen medidas.

“El que se está riendo como depravado me arde, yo no lo quiero cerca de mis hijos, ni cerca de la gente que quiero y supongo que tú tampoco. ¿Por qué no cambiamos ya las malditas leyes? Hasta cuándo van a seguir haciendo leyes laxas y llenas de trucos”.

Arturo Islas, activista.