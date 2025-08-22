Vinculan a proceso a tres implicados en el robo millonario al influencer Alfredo Valenzuela

GENERANDO AUDIO...

Vinculados a proceso por el caso Alfredo Valenzuela. Foto: Fiscalía de Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado de Nuevo León vinculó a proceso a tres sujetos relacionados con el millonario robo al influencer Alfredo Valenzuela, ocurrido a finales del pasado mes de junio en el municipio de San Pedro Garza García.

El creador de contenido reveló que sujetos armados ingresaron a su casa y se llevaron varias pertenencias de valor, además de dinero en efectivo, se estima que las pérdidas económicas equivalen a 25 millones de pesos (mdp).

Vinculan a proceso a sujetos acusados de participar en el robo contra Alfredo Valenzuela

Ayer jueves se realizó la audiencia en contra Lucio “N”, Sergio “N” y Jonathan “N”, presuntos delincuentes que participaron en el robo al domicilio de Alfredo Valenzuela. Un Agente del Ministerio Público consideró que había pruebas suficientes y los vinculó a proceso por el delito de robo calificado ejecutado con violencia.

A los acusados se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva y los trasladaron al Cereso del estado. El juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Así fue el robo a la casa del influencer Alfredo Valenzuela

Alfredo Valenzuela publicó algunos videos en los que relató cómo es que sujetos armados entraron a su casa y se llevaron varias pertenencias de valor, incluyendo un millón de pesos en efectivo, relojes, cadenas y un anillo de compromiso. El influencer estima que los objetos robados equivalen a 25 millones de pesos.

De acuerdo con su versión, el robo ocurrió el domingo 22 de junio, alrededor de las 22:40 horas. Su pareja estaba haciendo un “live” cuando vio a 5 sujetos, con armas cortas y equipo táctico, tipo cazador “como en los videojuegos”, entrando en la casa.

Los sujetos armados tenían como objetivo la caja fuerte y dinero en efectivo, aunque él dice que no tiene una en su casa. Para el creador de contenido, lo más duro fue haber visto cómo le pusieron un arma en la cabeza a su bebé. También mencionó que los asaltantes amenazaron con tirar por la terraza al niño y con cortarle un dedo si no les decía dónde tenía la caja fuerte.

Alfredo narró que los criminales eran profesionales porque se llevaron el DVR, el dispositivo que guarda la información de la cámara de seguridad, para no dejar evidencias.

Finalmente, mencionó que los criminales se llevaron un Lamborghini Urus para escapar del lugar y no para revenderlo posteriormente, ya que hay muy pocos vehículos de ese modelo en México. Aunque tiene más autos de lujo, ese fue el único que robaron.

