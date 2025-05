Vinculan a proceso, por segunda ocasión, a entrenador de gimnastas acusado de abuso sexual en NL

GENERANDO AUDIO...

Fue vinculado a proceso, por segunda ocasión, Dámaso “N”, el ex entrenador de gimnastas acusado de abuso sexual en Nuevo León.

Los delitos de que lo acusan son atentados al pudor y equiparable a la violación.

El domingo se realizó la primera audiencia, luego de haber sido aplazada en cuatro ocasiones a petición de la defensa del ex entrenador.

Un mes para el cierre de las investigaciones en contra de entrenador de gimnastas

El abogado Alejandro Romano, quien lleva la defensa de dos de las víctimas, explicó que la autoridad estableció el plazo de cierre de las investigaciones de un mes.

En ese periodo se deberán presentar pruebas para la audiencia intermedia y posteriormente el juicio.

En relación con las declaraciones del abogado de Dámaso, quien indicó que tres víctimas habían desistido, Romano dijo que tienen la intención de crear polémica.

“Me preocupa que cada vez que sale a hablar, amenaza a las víctimas diciendo que va a ir con todo, y como que quiere crear una situación de coacción en contra de las víctimas. No hay nada que ver que hayan desistido, que tenga que ver con este procedimiento. Desde mi punto de vista, como lo han estado viendo, sistemáticamente, dice una cosa, dice otra cosa; y ahorita ya están con el tema de desistimientos. Esto es más bien un tema de opinión pública, que quiere hacerlo público para que las víctimas vean que pueden hacerles un daño”, señaló el abogado defensor de las víctimas.

Familiar de víctima denuncia tardanza de autoridades en investigación

Mientras, la madre de una de las víctimas dijo que hace 10 años presentó una denuncia contra el exentrenador y se encuentra en espera de que la carpeta de investigación de su caso, sea judicializada.

Señaló que en 2015 su hija fue la única que presentó la denuncia, pero entonces no se le dio seguimiento.

“Yo me acerqué a la Fiscalía en aquel entonces, para meter la denuncia, ya que mi hija me lo pidió y se abrió la carpeta. Pero no se dio seguimiento como debía, porque no era un delito grave, perseguible, no sé cómo lo manejaban las leyes en aquel entonces. Pero hoy, a partir del 8M, que se unen las niñas que empiezan a exponerse, pues se viene la demanda de Itatí de aquel entonces y se une a una nueva denuncia del 2025”, aseguró Yadira Barrientos, madre de una de las víctimas.

Afuera de los juzgados permanecieron familiares y amigos de Dámaso “N”, quienes manifestaron su apoyo al acusado. En esta ocasión, no acudieron colectivos en apoyo a las víctimas.