Violento asalto: ladrón ataca con machete a adulto mayor en Nuevo León

GENERANDO AUDIO...

Asalto en tienda de Nuevo León. Foto: Getty Images

Durante el asalto a una tienda de abarrotes, el ladrón agredió con un machete al encargado del lugar, un señor de la tercera edad. En redes sociales circula el video de una cámara de seguridad que captó el violento asalto ocurrido en el municipio de Montemorelos, Nuevo León.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes de violencia. Se recomienda discreción:

Agreden con machete a señor de la tercera edad durante asalto en Montemorelos, Nuevo León

Medios locales informan que el asalto ocurrió el pasado martes 30 de septiembre, en la colonia José María Morelos, en el municipio de Montemorelos. Alrededor de las 20:49 horas, un señor de la tercera edad y un sujeto de gorra, cubrebocas, y armado con un machete, ingresaron juntos a la tienda.

Las imágenes muestran que el asaltante amenazó al encargado de la tienda para que entregará las ganancias de la tienda y de manera casi inmediata, le soltó varios machetazos, principalmente en la zona del hombro izquierdo; posteriormente empujó al señor y lo tiró al suelo para quitarle sus pertenencias.

[TE PUEDE INTERESAR: Violento asalto a doctora en Puebla: siete encapuchados irrumpen en su casa y la golpean]

Tras robar al adulto mayor, el ladrón escapó impunemente, y la víctima quedó en el suelo adolorido, con visibles manchas de sangre en su ropa. El señor fue trasladado al Hospital General, donde continúa recuperándose.

Por otra parte, las autoridades de Montemorelos investigan lo ocurrido y siguen trabajando para atrapar al responsable.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]