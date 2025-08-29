Ahora contra Shein: Oaxaca busca denunciar a la marca por apropiación cultural

GENERANDO AUDIO...

No es el único diseño plagiado por la empresa. Foto: Seculta Oaxaca

A menos de un mes de que se viralizara el caso de plagio de Adidas hacia la comunidad de Villa Hidalgo Yalálag, Oaxaca, por unos huaraches tradicionales, ahora la atención se centra en Shein. Comunidades oaxaqueñas y autoridades culturales acusan a la marca de apropiación cultural por comercializar prendas que imitan los tradicionales bordados del Istmo de Tehuantepec.

El señalamiento surgió tras una denuncia donde se precisó que la compañía china plagió el estilo del huipil istmeño, para usarlo en un top fabricado a millones.

Oaxaca denuncia plagio de Shein por top con diseños del Istmo

La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (SECULTA), junto con espacios culturales como la Casa de la Cultura de Juchitán, manifestaron, mediante un comunicado difundido en redes sociales, su rechazo y advirtieron que el caso podría derivar en una denuncia formal contra la compañía. Argumentan que estas prácticas vulneran el artículo 2º constitucional, que protege los derechos de los pueblos originarios y su patrimonio cultural.

Dentro del boletín, las comunidades istmeñas piden el retiro inmediato de las prendas, además de un diálogo genuino con la marca para reconocer el daño causado y frenar la explotación de su herencia cultural. “Nuestros textiles no son simples adornos, son historia y resistencia”, señalaron en un pronunciamiento.

¿Cuál es el diseño de ropa que plagió Shein a Oaxaca?

Dentro de la publicación, se encuentra una imagen donde se muestra la prenda que es acusada de plagio. Se trata de un top, combinado con jeans, que replica los característicos bordados florales en tonos rojo, rosa, amarillo, verde y azul; propios del huipil istmeño. Aunque visualmente parece artesanal, se trata de una reproducción industrial sin el valor simbólico ni el trabajo manual que distingue a los textiles originales.

En redes sociales, los reclamos se multiplicaron. Usuarios denunciaron que este no es el único plagio dentro de la plataforma. Señalan la existencia del vestido “Soleia mini bohemio colorido”, cuyas formas y colores también guardan similitudes con los textiles de Oaxaca.

Captura de pantalla

Cabe destacar que el pasado 11 de agosto, el secretario de Economía de Oaxaca, Raúl Ruiz Robles, anunció la creación del “Registro Estatal del Patrimonio Cultural de las Comunidades Indígenas y Afromexicanas“, con credencialización y marca colectiva. De acuerdo con el funcionario, las comunidades podrán registrar sus productos y proceder legalmente en casos donde exista plagio.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]