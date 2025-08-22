Alcalde de Pluma Hidalgo, Oaxaca, golpea a su tesorero por desvío de recursos

GENERANDO AUDIO...

El alcalde amenazó con pistola a tesorero. Foto: Gettyimages

En Pluma Hidalgo, Oaxaca, se registró un enfrentamiento entre el alcalde, David Aguilar Velázquez, y el tesorero del ayuntamiento, Genaro Abundio Bohórquez, quien acusó al edil de falsificar su firma y sellos oficiales para desviar fondos públicos.

Video: alcalde y tesorero pelean por acusación de desvío de recursos

Los hechos quedaron registrados en un video que circula en redes sociales, donde se observa la discusión dentro de la oficina del alcalde, con la presencia de un policía municipal y otra persona que intentó mediar la situación. Durante la confrontación, Bohórquez señala que el alcalde habría utilizado su firma y sellos para supuestos manejos indebidos de dinero e incluso habría mostrado un arma de fuego para intimidarlo.

Aunque en el video no se observa, el tesorero menciona que el alcalde lo amenazó con un arma, la cual no es vista en la grabación; asimismo, menciona que lo golpeó. El video de dos minutos muestra diversos ángulos de la confrontación.

Tras este hecho, el ayuntamiento de Pluma Hidalgo emitió un comunicado donde se precisó que el tesorero fue quien inició las agresiones verbales y físicas y que su intervención buscaba evitar pagos y cobros irregulares que no contaban con aval del Cabildo.

También se señala que la hija del tesorero, Itzel Hernández Jiménez, solicitó de manera indebida un millón de pesos como estímulo por actividades que su padre realizó fuera de la administración municipal. Ante la polémica, el alcalde informó que se tomó la decisión de separar definitivamente a Bohórquez de su cargo y que presentará una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) para esclarecer los hechos.

En comentarios de redes sociales, la hija del tesorero señaló que las acusaciones carecen de pruebas y advirtió que procederá legalmente contra el alcalde por difamación. Por su parte, medios locales reportaron presuntos desvíos de recursos relacionados con los fondos destinados al Huracán Agatha, que ascienden a más de 15 millones de pesos, y ciudadanos demandan que se audite la actuación del alcalde y que rinda cuentas ante la asamblea general de la comunidad.

En sesión de Cabildo se acordó formalizar la denuncia y garantizar que se investiguen los hechos, con el objetivo de proteger a los trabajadores del Ayuntamiento y asegurar la transparencia en el manejo de recursos públicos, mientras persiste la polémica por los posibles actos de corrupción y las agresiones entre ambos funcionarios.

