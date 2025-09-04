¡Alerta ambiental! Derrame de chapopote contamina río en Putla, Oaxaca

GENERANDO AUDIO...

En Oaxaca, un derrame de chapopote provocado por la volcadura de una pipa en Putla Villa de Guerrero se convirtió en una emergencia ambiental, pues el asfalto llegó al río. Las imágenes muestran la magnitud del desastre, un cuerpo de agua cubierto por una gruesa capa de material negro y espeso que se adhiere a las piedras, arrastra ramas y se mezcla con la vegetación de la zona.

Derrame de chapopote contamina río de Putla y comunidades

El derrame ocurrió el pasado lunes 1 de septiembre y, a tres días del accidente, el hidrocarburo se mantiene en la superficie de los afluentes, sin que hasta ahora se hayan realizado trabajos especializados de contención. La sustancia oscura, al desplazarse río abajo, impregna todo a su paso y convierte la zona en un foco de contaminación directa para el ecosistema.

Si bien, el Gobierno municipal de Putla informó, tras el accidente, que la pipa sería retirada y que la circulación en la carretera Alfonso Pérez Gasga se reanudaría el 2 de septiembre a las 8:00 horas, en el tramo conocido como “La Selva”, a la altura del kilómetro 132. En el aviso, no se hizo referencia alguna al daño ambiental, la contaminación del río o la afectación a las comunidades.

Ante esto, vecinos de comunidades cercanas denunciaron en redes sociales que la limpieza del río de Putla, la están haciendo ellos mismos, con palas y cubetas, sin protección ni maquinaria adecuada.

El hidrocarburo alcanzó el ojo de agua que abastece a localidades como Teponaxtla, La Hacienda, Siniyuvi y Atoyaquillo, lo que ya ha dejado a las familias sin acceso a agua potable. Además, el derrame afecta la barranca La Desgracia, que desemboca en el río La Concepción, uno de los principales afluentes de la región.

Hasta el momento, ni la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ni el Gobierno de Oaxaca han acudido al sitio. Ante el abandono, los pobladores de La Hacienda decidieron bloquear ayer, 3 de septiembre, la carretera federal 125 para exigir atención inmediata al desastre ambiental.

