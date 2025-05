Amenazan de muerte al influencer Gio Cz tras exhibir cucarachas en restaurante de Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que ha iniciado una carpeta de investigación tras las amenazas de muerte que recibió el influencer Gio Cz, identificado oficialmente como E. G. C. C., luego de denunciar en redes sociales condiciones sanitarias deficientes en un restaurante ubicado en la capital del estado.

“Quiero responsabilizar a las personas que me realizan amenazas en las redes sociales y a quienes les convenga, el hecho que a mí me suceda algo, sólo por el hecho de denunciar algo que pasó y también a las páginas que me han realizado amenazas”.

De acuerdo con lo comunicado por la Fiscalía estatal, se han implementado medidas de protección para salvaguardar la seguridad del creador de contenido y su familia. Además, se notificó a la policía municipal de Santa Lucía del Camino para coordinar acciones en territorio y dar seguimiento al caso de forma integral, en tanto se avanza con las diligencias correspondientes.

Según lo narrado por Gio Cz en un video, publicado en sus canales oficiales, todo inició tras difundir una queja pública en redes sociales, en la que expuso la presencia de una cucaracha en un platillo que estaba siendo consumido por su esposa e hija dentro de un restaurante local. Tras la publicación, comenzó a recibir mensajes intimidatorios, algunos con amenazas directas de muerte hacia él y su núcleo familiar.

Ante estos hechos, la FGEO confirmó que ya se encuentra en curso una investigación formal y reiteró que buscará identificar y presentar ante las autoridades correspondientes a quienes resulten responsables del delito.

En cumplimiento con los protocolos establecidos, se dictaron medidas de protección inmediatas para el afectado. Las autoridades reiteraron que se mantendrán en contacto con la víctima para atender cualquier nuevo incidente relacionado y garantizar su integridad mientras continúan los actos de investigación.

“… no justifica recibir amenazas, no justifica la violencia digital que, cabe mencionarlo, es un delito. El tema de manipular, filtrar fotos es un delito y a partir de este momento yo he iniciado un proceso con la policía cibernética, con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, no solamente para protegerme a mí, sino para proteger a mi familia…”.

Influencer Gio Cz en redes sociales tras recibir amenazas