Más de 100 mil tortugas golfinas llegaron al Santuario de La Escobilla, en Oaxaca, en la tercera arribada de la temporada, informó Alvin Neri Castro, director del santuario de la CONANP.

“Durante esta tercera arribada llevamos alrededor de 110 mil anidaciones y esperamos que sean más de 1 millón 500 mil tortugas anidando a lo largo de la temporada”, señaló Neri Castro.

Cada tortuga regresó a la playa donde nació para cumplir con su ciclo de reproducción. El proceso de desove es arduo: las tortugas excavan el nido con sus aletas y depositan aproximadamente 100 huevos cada una, labor que puede llevar entre 15 y 30 minutos.

Protección y vigilancia del santuario

El personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) vigila las 24 horas los 18 kilómetros de playa que forman la principal zona de protección para esta especie en el mundo.

“Estamos hablando de la protección de más de 17 millones de huevos. El porcentaje de eclosión es aproximadamente del 30%, por lo que estaríamos hablando de unas seis millones de crías que llegarán al mar”, explicó Neri Castro.

Tras eclosionar, las tortuguitas buscan el mar, camino que también está bajo vigilancia de las autoridades.

Tortugas Golfinas, especie en riesgo

A pesar del cuidado y la protección, la tortuga golfina continúa clasificada como especie en peligro de extinción, según la NOM-059 de la Semarnat.

El Santuario de La Escobilla no solo resguarda una especie vulnerable, sino que cada arribada representa un espectáculo natural de gran relevancia ecológica y científica, reflejando la importancia de conservar estos hábitats para las futuras generaciones.