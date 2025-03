Captan a mujer extranjera golpeando a perrito en Mazunte, Oaxaca; indigna en redes

Un video que muestra a una mujer extranjera golpeando a un perrito sin hogar en la playa de Mazunte, Oaxaca, ha causado indignación en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo la mujer persigue y agrede verbalmente a un perro negro que camina por la arena. Posteriormente, cuando otro can de color café se cruza en su camino, le pega con una botella de agua.

La mujer, visiblemente alterada, continúa gritando e insiste con las palabras “perro, perro, siempre”. Un hombre que presencia la agresión intenta intervenir para calmarla, pero la mujer también lo golpea con la misma botella.

La cuenta Peludos Desamparados, de activismo en favor de los animales sin fines de lucro, compartió el video de las agresiones de la extranjera en su cuenta de X, donde acotó: “Una turista golpea a un peludo sin familia en una playa pública en Mazunte, Oaxaca”.

Además, se identificó a la posible agresora como Astrid Meier, y se pidió a las autoridades que no se tomaran represalias contra los perritos que viven en la playa de Mazunte.

Usuarios en redes han expresado su molestia por la actitud de la extranjera, desaprobando su comportamiento y señalando que, una vez más, una persona foránea actúa con impunidad en territorio nacional sin enfrentar consecuencias. Además, recalcan que la mujer agredió a los animales sin razón alguna.

¡Qué le pasa a esa gente! Quieren venir a hacer su voluntad a nuestro país. Aquí vive el perro, si no te gusta, no vengas. Ellos no tienen la culpa de ser abandonados.

¿Como por qué vamos a permitir eso?

La gente de Oaxaca y de todos lados no debemos permitir que quieran venir los extranjeros a querer hacer su voluntad y menos a maltratar a los animales…

Qué coraje ver a esta en gentuza sintiéndose lo máximo como si fueran intocables.

Esa gente viene a adueñarse y a maltratar a los mexicanos… Gente que en sus países son ciudadanos de 5a. La pregunta es ¿hasta cuándo se les permitirá continuar actuando de esa manera?

Usuarios en redes sociales.