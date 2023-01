María Elena Ríos impugnó la orden de liberar a su agresor. Foto: Cuartoscuro

Juan Antonio Vera Carrizal continuará encarcelado en el penal de Tanivet, luego de que una jueza local apeló el fallo del juez que le concedió la prisión domiciliaria para seguir su proceso por el ataque con ácido en contra de la saxofonista María Elena Ríos, según informó el Gobierno de Oaxaca.

“Ahorita reitero un acuerdo que se nos notificó que por el momento no hay condiciones para que se cumpla con esa prisión domiciliaria y se tiene que quedar en prisión preventiva”, indicó el consejero Jurídico del Gobierno de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero.

El funcionario explicó que la jueza apeló la determinación del juez federal que ordenaba trasladar a un domicilio al señalado como autor intelectual del ataque en contra de la saxofonista oaxaqueña.

“En la noche recibimos otra notificación de un juez local que dice que suspendemos y ahí que ellos tomen el acuerdo correspondiente”, comentó el consejero y aclaró que no hay “ni desacato, ni que ha quedado libre, ni intervención del ejecutivo”.

Vásquez Sagrero aseguró que no se ha desacatado la orden del juez de trasladar a un domicilio a Vera Carrizal debido a que se le informó oportunamente que no existen las condiciones para asegurar que el inculpado no se fugue de la prisión domiciliaria.

“El imputado Juan Antonio Vera Carrizal nunca ha salido de prisión. Quien afirme o quien diga que ha quedado libre, y si lo ha dicho ella, es que ha mentido. El hecho es que él no ha salido de la cárcel“, declaró.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que colaborará con la fiscalía oaxaqueña “con todos los elementos técnicos, periciales y policiales” en el caso de la saxofonista.

El pasado sábado, tras casi 60 horas de audiencia, el juez Teódulo Pacheco Pacheco resolvió enviar a prisión domiciliaria al exdiputado para que siga su proceso la casa de una de sus hijas.

María Elena impugnó el fallo de prisión domiciliaria

La saxofonista impugnó este miércoles la resolución del juez que ordenaba que Vera Carrizal saliera de la cárcel.

María Elena tuvo que viajar, de último momento, de la Ciudad de México a Oaxaca a interponer el recurso legal contra la decisión de Teódulo Pacheco Pacheco, quien acaba de salir de vacaciones.

El martes por la noche criticó en su cuenta de Twitter que “con toda maldad y alevosía” se redujo el tiempo para impugnar la orden del juez a este miércoles a las 11:00 horas, en lugar de respetar las 72 horas que marca la ley.