CFE anuncia megapagón en 19 municipios de Oaxaca

Autoridades municipales también avisaron sobre el corte energético. Foto: Getty

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que este sábado 4 de octubre se llevará a cabo un megapagón en, al menos, 19 municipios de Oaxaca, debido a trabajos de mantenimiento y modernización en la red de distribución.

De acuerdo con el aviso oficial emitido por la División de Distribución Sureste, Zona Huajuapan, los trabajos estarán enfocados en la subestación Zinacatepec, específicamente en el Banco de Transformación ZIP-T2 (115-69). Estas labores impactarán la línea de transmisión que conecta a Tilapa (TIL) y Huautla (HUJ), provocando la suspensión temporal del suministro eléctrico.

¿Cuándo será el megapagón en Oaxaca?

El corte está programado para iniciar a las 22:00 horas del sábado 4 de octubre y concluirá a las 08:00 horas del domingo 5 de octubre, afectando a miles de habitantes de la región Mixteca y la Sierra Mazateca.

¿En qué municipios de Oaxaca será el megapagón?

La CFE detalló que los municipios que experimentarán este megapagón son:

Santa María Chilchotla

Mazatlán Villa de Flores

San Jerónimo Tecoatl

San Lorenzo Cuaunecuiltitla

Santiago Texcalcingo

Santa María la Asunción

San Lucas Zoquiapan

Santa María Teopoxco

Santa Ana Ateixtlahuaca

San Juan Coatzospam

San Francisco Huehuetlán

Santa Cruz Acatepec

San Pedro Ocopetatillo

San Mateo Yoloxochitlán

Huautla de Jiménez

Teotitlán de Flores Magón

Eloxochitlán de Flores Magón

San José Tenango

Huautepec

La dependencia aclaró que, en caso de que las labores concluyan antes de lo previsto, el servicio se reanudará de inmediato sin previo aviso. Por ello, recomendó a la población tomar precauciones, resguardar equipos eléctricos y prever el uso de lámparas o velas durante la noche del sábado.

