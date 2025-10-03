CFE anuncia megapagón en 19 municipios de Oaxaca
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que este sábado 4 de octubre se llevará a cabo un megapagón en, al menos, 19 municipios de Oaxaca, debido a trabajos de mantenimiento y modernización en la red de distribución.
De acuerdo con el aviso oficial emitido por la División de Distribución Sureste, Zona Huajuapan, los trabajos estarán enfocados en la subestación Zinacatepec, específicamente en el Banco de Transformación ZIP-T2 (115-69). Estas labores impactarán la línea de transmisión que conecta a Tilapa (TIL) y Huautla (HUJ), provocando la suspensión temporal del suministro eléctrico.
¿Cuándo será el megapagón en Oaxaca?
El corte está programado para iniciar a las 22:00 horas del sábado 4 de octubre y concluirá a las 08:00 horas del domingo 5 de octubre, afectando a miles de habitantes de la región Mixteca y la Sierra Mazateca.
¿En qué municipios de Oaxaca será el megapagón?
La CFE detalló que los municipios que experimentarán este megapagón son:
- Santa María Chilchotla
- Mazatlán Villa de Flores
- San Jerónimo Tecoatl
- San Lorenzo Cuaunecuiltitla
- Santiago Texcalcingo
- Santa María la Asunción
- San Lucas Zoquiapan
- Santa María Teopoxco
- Santa Ana Ateixtlahuaca
- San Juan Coatzospam
- San Francisco Huehuetlán
- Santa Cruz Acatepec
- San Pedro Ocopetatillo
- San Mateo Yoloxochitlán
- Huautla de Jiménez
- Teotitlán de Flores Magón
- Eloxochitlán de Flores Magón
- San José Tenango
- Huautepec
[TE PUEDE INTERESAR: Desfogan presa Benito Juárez; alertan a comunidades del Istmo]
La dependencia aclaró que, en caso de que las labores concluyan antes de lo previsto, el servicio se reanudará de inmediato sin previo aviso. Por ello, recomendó a la población tomar precauciones, resguardar equipos eléctricos y prever el uso de lámparas o velas durante la noche del sábado.