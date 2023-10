Cierran terminales de autobuses “piratas”; operaban con irregularidades en Oaxaca

Inspectores del municipio de Oaxaca de Juárez clausuraron una veintena de terminales de autobuses que operaban de forma irregular en inmediaciones de la Central Camionera y que habían proliferado por el incremento de migrantes en el estado.



El operativo fue custodiado por elementos de la Policía Estatal y Municipal a fin de clausurar sin incidencias las taquillas de algunas empresas señaladas de abusar de la necesidad de los migrantes.

“Ese es el problema, que la gente está abusando de la situación, no todos obviamente, de la situación de los migrantes, que tienen ahorita ellos al desconocer las normativas que tiene el Estado mexicano. Lo único que buscan es seguir avanzando hacia el norte y rentan cualquier autobús, compran cualquier boleto con la intención de seguir avanzando y no se dan cuenta algunas veces que algunos prestadores de servicios no cumplen con las condiciones que garanticen su traslado”. Raúl Ávila, secretario de Seguridad Municipal Oaxaca de Juárez

A cada terminal que no acreditó permisos de operación se le colocaron los sellos de clausura.



José Mejía transitaba cerca del operativo con su familia procedente de Honduras y habló de los excesos de las terminales de nueva creación.



A él le vendían un boleto a Puebla en mil 200 pesos cuando su costo regular es de 800 pesos en autobuses de primera.

“Si hay terminales que nos venden boletos de a mil pesos, no voy a decir verdad porque qué lugares son, pero si hay terminales que nos han ofrecido de a mil 200 hasta Puebla” José Mejía, migrante de Honduras

Apenas hace una semana, un autobús volcó en la supercarretera Oaxaca México, ocasionando un saldo de 16 migrantes fallecidos cuyos cuerpos permanecen aún en la morgue de la Fiscalía de Oaxaca.