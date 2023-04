Guadalupe Tixa es una comunidad indígena de la Mixteca oaxaqueña, Oaxaca, que ha revolucionado el abasto de agua en los espacios rurales, pues en menos de diez años, sus pobladores han logrado no sólo ser reconocidos a nivel nacional por la buena gestión del líquido; sino ser impulsores de nuevos sistemas de agua tales como una purificadora de agua de lluvia y un manantial a base de energía solar.

Históricamente, las comunidades indígenas han sufrido desabasto de agua debido a que por su ubicación (normalmente en puntos altos) el acceso al líquido es casi imposible.

No obstante, diversos pueblos han originado estrategias para solucionar este problema, tal es el caso de Guadalupe Tixa, una localidad a 2 mil 177 metros de altura de la Mixteca oaxaqueña, ubicada en el municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula que ha destacado por suministrar agua no sólo a sus habitantes, sino a los de diversos puntos de la mixteca.

Víctor Segura, representante legal de la Asociación Civil Comité de agua potable de la comunidad y migrante con conocimiento en temas hidráulicos, contó para Unotv.com los detalles sobre los dos nuevos sistemas de abastecimiento de agua que serán usados para abastecer del líquido a cientos de indígenas.

Desde que Víctor Segura volvió a su comunidad en 2014, la localidad de Oaxaca ha tenido una amplia trayectoria llena de innovaciones hidráulicas; cuestión que la ha llevado a ser reconocida a nivel nacional.

Debido a estas buenas prácticas, la Fundación Coca-Cola, premió a la comunidad con la creación de una purificadora de agua que beneficiará a los habitantes de la Mixteca y mitigará uno de los principales problemas del agua: su alcalinidad.

De acuerdo con Víctor, al instalar la purificadora, los pobladores de Guadalupe Tixa gozarían de mejor salud, pues con base en el conocimiento de las autoridades locales del agua, la comunidad suele tener problemas en los riñones por la cantidad de minerales que lleva el líquido.

Este beneficio no será únicamente para la comunidad de Guadalupe Tixa, pues de acuerdo con Víctor Segura, se pretende surtir a las localidades de la Mixteca de agua purificada por un bajo costo:

Por 12 pesos, los habitantes de Guadalupe Tixa podrán tener un garrafón de 20 litros de agua 100% purificada. Por su parte, el garrafón de agua purificada para el resto de las comunidades de la Mixteca Oaxaqueña tendrá un costo aproximado de 20 pesos, lo cual es hasta el 50% menos de lo que suele costar con purificadores comerciales.

Las ganancias serán destinadas para cambiar la infraestructura hidráulica.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, ya se hizo el levantamiento de tierra para iniciar la construcción; la cual tendrá una duración de 30 días e iniciará cuando Fundación Coca-Cola les otorgue el presupuesto.

De acuerdo con Víctor Segura, para junio de este año, los ciudadanos de la Mixteca oaxaqueña, podrán adquirir agua 100% purificada.

Aunque en esta ocasión, una constructora será la encargada de construir este sistema, el tequio (trabajo de la comunidad) de la zona deberá a la par ser capacitado y realizar trabajos de reforestación y jardinería en las zonas cercanas donde estará la purificadora. Esto con la finalidad de tener las condiciones ambientales adecuadas con el proyecto.

Hace seis meses, la comunidad de Guadalupe Tixa ganó el premio nacional a las mejores gestiones del agua de Fundación Avina y Cántaro Azul, con el dinero del concurso y en unión con el presupuesto del fondo 3 ramo 33 (otorgado por el gobierno), los habitantes de la comunidad decidieron dar uso a uno de los pozos de la localidad que hasta el momento no había podido ser utilizado.

Tras la realización de ciertos estudios, Víctor Segura determinó que la mejor opción para que el pozo comenzará a abastecer a los locatarios era utilizando energía solar. Pues, era momento de empezar a innovar con energía sustentable.

“Es una buena idea porque ya no necesita ni baterías ni nada, ya funciona con horas luz solar, y constantemente está bombeando agua al tanque de captación y el tanque de captación lo está mandando a la red de distribución a otro tanque donde ya es para distribuir a la población”.

El manantial de agua tiene un largo de más de tres kilómetros y se encuentra en la parte más alta de la población.

Pese a que Oaxaca está cerca de entrar en la temporada de lluvias, Víctor declara que el sistema funcionará pese a dicho clima:

“Funcionará simplemente con la radiación que emite el sol, o sea, ya no tiene que estar al sol a su máximo esplendor, para que esté bombeando agua. La bomba está capacitada para que, de acuerdo a la cantidad de radiación solar que recibe el panel, trabaje; pero sigue trabajando y sigue bombeando agua. Nos han tocado días bastante nublados y aun así la bomba sigue trabajando “.

Al igual que con la purificadora, se espera que el manantial a base de energía solar nutra a los habitantes de Guadalupe Tixa y del resto de la Mixteca Oaxaqueña.

Estos sistemas se suman a los diversos suministros de agua que existen en la comunidad, tales como: canales de agua, cosecha de lluvia, aspersión calculada, etc.

Víctor atribuye el éxito en sistemas de agua de Guadalupe Tixa a que a desde que llegó a su tierra buscó la manera de implementar proyectos sin ayuda del gobierno; sería años después de su éxito que el gobierno empezaría a ayudar; por ello recomienda a las poblaciones ocupar los recursos destinados al agua de la mejor manera.

“Una recomendación las comunidades, no sólo es buscar dónde rascar para sacar agua, es saber cosechar el agua, sí hay y una recomendación para los municipios, muchos municipios, autorizan programas de pavimentado con el fondo, tres autorizan grandes construcciones de domos, pues que lo hagan, pero que lo hagan con la doble con el doble propósito, no, si voy a hacer un domo para que haya una cancha de básquetbol techada, pues voy a poner abajo una cisterna, que me albergue un millón de litros”.

“Asimismo, invito a los gobiernos municipales, estatales y federales a trabajar en cursos para enseñar a cosechar agua en las comunidades indígenas”.