GENERANDO AUDIO...

Joven de Oaxaca creó la “Pizzería Ilegal”, que ya genera empleo. Foto: Getty

Diego Armando González Velazco, originario de Oaxaca, fue deportado de Estados Unidos en 2020. Lejos de rendirse, decidió emprender y creó la “Pizzería Ilegal“, un negocio que en cinco años se consolidó y ahora genera empleo en su comunidad.

Tras trabajar en una bodega de ropa en Los Ángeles y aprender a cocinar en Atlanta, Diego regresó a México con una idea clara: abrir una pizzería con identidad propia.

[TE PUEDE INTERESAR: Oaxaca exige suspensión de venta de huaraches de Adidas por apropiación cultural]

De la deportación al emprendimiento en Oaxaca

Para Diego, vivir en su tierra tiene ventajas que van más allá de lo económico.

“Aquí también se pueden hacer muchas cosas, sin la necesidad de sacrificar, estar lejos de la familia”, contó.

A su proyecto se unió su amigo de la infancia, Omar Matías García, recién egresado de la carrera de gastronomía. Juntos comenzaron comprando apenas unos kilos de queso; hoy adquieren cajas completas para surtir la demanda.

Los viernes, día de su promoción especial, llegan a vender hasta 50 pizzas al horno de leña. Aunque no es una cifra tan alta como en otras pizzerías, para ellos es un logro que demuestra crecimiento constante.

Empleos y especialidades con sello local

El éxito de la Pizzería Ilegal también permitió contratar a su primer empleado, José Lorenzo, quien destina alrededor del 25% de su salario a apoyar a sus padres.

La especialidad de la casa es la Pizza Ilegal, preparada con salsa de tomate, tocino, queso de cabra y champiñones, horneada a la leña y servida con un toque artesanal que ha ganado clientes fieles.

Hoy, Diego y su equipo ven en la “Pizzería Ilegal” más que un negocio: un proyecto que les ha dado arraigo, identidad y una forma de soñar en México.