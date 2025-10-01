GENERANDO AUDIO...

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) inició el desfogue de la presa Benito Juárez en Jalapa del Marqués, Oaxaca, luego de que alcanzara el 105% de su capacidad. La descarga se realiza de forma controlada hacia el río Tehuantepec, para evitar riesgos a las comunidades cercanas.

La actual temporada de lluvias permitió que la presa se recuperara, ya que a inicios del año apenas tenía menos del 50% de almacenamiento. Ahora, con el aumento del nivel, se garantiza agua para más de 8 mil productores agrícolas del Istmo de Tehuantepec.

Conagua alerta a comunidades del Istmo por crecida del río

El presidente de la Red Mayor del Sistema de Riego del Istmo, Óscar Gómez Hernández, destacó que el repunte en la presa beneficia directamente al campo, pues asegura agua suficiente hasta la primera temporada agrícola de 2026.

Además, la recuperación también favorece a pescadores y habitantes de Jalapa del Marqués. “Con el agua sube el pescado, y al pescador le va mejor en estos tiempos”, relató Agustín Morales, pescador de la zona.

Por su parte, María Espinosa, vecina del municipio, celebró las lluvias que permitieron el desagüe de la presa, pues esto garantiza que el agua siga fluyendo hacia el océano Pacífico.

Protección Civil emite recomendaciones

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Oaxaca pidió a los municipios del Istmo activar protocolos de prevención ante cualquier aumento del río Tehuantepec.

La alerta aplica para Santo Domingo Tehuantepec, San Pedro Huilotepec, San Blas Atempa y la colonia Cuauhtémoc de San Mateo del Mar.

De acuerdo con la Conagua, las lluvias pronosticadas para esta semana podrían incrementar aún más el nivel de la presa Benito Juárez, por lo que las autoridades mantienen vigilancia permanente.