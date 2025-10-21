Desgajamiento de cerro en Huautla de Jiménez deja una menor fallecida y varios heridos

GENERANDO AUDIO...

Al momento, hay personas hospitalizadas. Foto: Cuartoscuro

Una menor de edad fallecida y seis personas lesionadas fue el saldo del desgajamiento de un cerro que ocurrió la tarde de ayer, lunes 20 de octubre, en la comunidad Agua de la Rosa, perteneciente al municipio de Huautla de Jiménez, en la región de la Sierra de Flores Magón, Oaxaca.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR), el deslave se registró alrededor de las 18:00 horas en el paraje del panteón, sobre el camino que conecta a las poblaciones de Agua de la Rosa y Agua de Hueso. Vecinos y testigos acudieron rápidamente al sitio para rescatar a los habitantes de una vivienda que quedó completamente sepultada bajo rocas y toneladas de tierra.

Desgajamiento en Huautla dejó muebles enterrados

Imágenes compartidas en redes sociales muestran el nivel de destrucción; dentro de estas, se observa como varios muebles, objetos personales y materiales de construcción quedaron enterrados en una columna de lodo y tierra, mientras cuerpos de emergencia trabajaban para liberar a los afectados.

En otras tomas, se ve como una serie de láminas se encuentran rotas, cerca de ellas hay personas que observan con impacto como la vivienda fue destruida.

Por su parte, la cuenta oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Oaxaca informó que el Hospital Rural del IMSS en Huautla recibió a seis personas lesionadas, de las cuales cinco fueron estabilizadas y trasladadas a distintos hospitales para atención especializada. Tres de ellas fueron enviadas al Hospital Sagrado Corazón de Jesús, en Tehuacán, Puebla, debido a la gravedad de sus heridas.

Foto: IMSS Oaxaca/X

Asimismo, el IMSS Oaxaca lamentó el fallecimiento de la menor e informó que una brigada médica se trasladó a la zona afectada para reforzar la atención a la población.

Al momento, la CEPCyGR continúa evaluando los daños y coordinando labores de auxilio, mientras habitantes de la región temen nuevos deslaves por las lluvias recientes.

