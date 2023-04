Más de 4 mil 500 alumnos no tendrán clases por violencia en Oaxaca

En rueda de prensa, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación (SNTE) informó la suspensión de clases de manera indefinida en el municipio de Santiago Amoltepec, Oaxaca, tras la muerte de cuatro profesores.

El pasado martes 18 de abril, los profesores del municipio convocaron a una rueda de prensa.

En este espacio, los maestros exigieron al gobierno de Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, y al gobierno federal que cumplan con los acuerdos establecidos anteriormente para la seguridad de habitantes, profesores y personal de salud de Santiago Amoltepec.

Asimismo, pidieron que exista una respuesta favorable de la Fiscalía General del Estado para el caso de sus compañeros de Santiago Amoltepec, que “sin ninguna causa y justificación han sido asesinados”.

También pidieron la instalación de la prometida base de operaciones mixtas. Dicha instalación, que pretende garantizar una mayor seguridad para los maestros, se debió haber realizado durante el pasado periodo vacacional de Semana Santa.

Para que las autoridades hagan caso de sus peticiones, aproximadamente 300 profesores de educación básica y media superior dejarán de dar clases indefinidamente a los alumnos de Santiago Amoltepec por la ola de violencia.

Si bien, los profesores son conscientes que, aproximadamente, 4 mil 500 alumnos se verán afectados al suspender labores de manera indefinida, consideran que es una alternativa fuerte ante una ola de violencia.

“Ya no más asesinatos en contra de nuestros compañeros, ya no más olas de violencia, no vamos a dar un paso atrás hasta que el gobierno federal vea esta situación”.

Profesora del municipio de Santiago Amoltepec.