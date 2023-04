Keyla fue rociada con tíner y luego le prendieron fuego en Oaxaca

La mujer de 21 años que fue agredida en Santa Cruz Xoxocotlán por un hombre, quien le roció tíner para después prenderle fuego la madrugada del sábado 15 de abril, se encuentra internada en el Hospital Civil de la ciudad de Oaxaca.

Keyla, sobreviviente de feminicidio, presenta quemaduras que afectaron un 15% de su cuerpo, y a pesar de que su estado de salud es estable, aún permanece intubada.

“Fue agredida el día 15 de abril, en la madrugada, con tíner; posteriormente, prendieron fuego y esto generó quemaduras de segundo grado superficial y profundas en cara y las manos. Una vez que llega a nuestra unidad, es ingresada inmediatamente, iniciando el manejo, pues de urgencia, que es el manejo del dolor, el manejo de líquidos por la pérdida importante que se tiene en estos casos, al ser la cara, pues un área donde corremos el alto riesgo de quemadura de la vía aérea; se protegió ésta y se intuba la paciente. Se encuentra en ventilación mecánica, aparentemente, no hay tal lesión importante en la vía aérea, por lo que está programando ya el destete del ventilador para lograr su extubación…”.

Para la atención de las lesiones por quemaduras, la paciente se encuentra en lista de espera para ser trasladada a un hospital de la Ciudad de México.

Anualmente, el Hospital Civil de Oaxaca recibe hasta cuatro casos al año como el de Keyla, que muestran una escalada en la violencia de género.

“Desafortunadamente, creo que este tipo de agresiones son relativamente frecuentes: hace no mucho recibimos a una mujer embarazada que, igual, fue quemada su casa. Ella sí tuvo, pues, un mayor porcentaje corporal de quemaduras e inmediatamente no las aceptaron en un tercer nivel y sí, por lo menos, yo creo unos tres o cuatro casos al año de este tipo de quemaduras intencionadas y los recibimos”.

Sobre el caso, la saxofonista María Elena Ríos, quien estuvo internada en dicho hospital tras ser agredida por Juan Antonio Vera Carrizal con ácido, urgió el traslado de la paciente a un hospital de alto nivel y que las autoridades estatales dejen de violentar a la familia de Keyla para que el caso no trascienda.

“Es una irresponsabilidad por parte de la Administración del Estado de Oaxaca porque callar a su familia para que no den ninguna información, es abuso y es violencia institucional, urge y exigimos que Keyla sea trasladada al Hospital Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México para que pueda tener las atenciones necesarias, ya que todos sabemos, yo lo viví, que en el Hospital Civil de Oaxaca no existe la condición, no existe la sanidad para que puedan tratar a un cuerpo quemado, exigimos justicia y exigimos que dejen de violentar también a su familia”.

María Elena Ríos, sobreviviente de feminicidio.