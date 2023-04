Éstas son las fotos del día que encontraron a este perro en un crucero del municipio de Santa María Atzompa, Oaxaca, luego de haber sufrido una presunta agresión…

“Donde dice bienvenidos a Atzompa ahí nos paramos, voltea mi esposa y ve al perro y me dice llorando… No trae ojos, digo, me voy a regresar, me regresé, porque vi por el retrovisor veía al perro que estaba queriendo cruzar y todo eso y me acerqué a él cuando me bajé, pues vimos que no, que tenía unos piquetes en la parte de aquí abajo así como unos hoyos, cargué el perro, me lo llevé a la veterinaria y los dos ojos empezaron a sangrar donde se veía que era fresco que le acaban de hacer ese daño al pobre perro, porque traía la sangre apenas que le estaba saliendo de los dos ojos y así fue como yo me lo llevo al veterinario”.

Luis Alberto Martínez. Rescató de la muerte a perro callejero en Oaxaca.