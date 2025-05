Exigen justicia por niñas quemadas en campamento del Día del Niño en Oaxaca

GENERANDO AUDIO...

La Fiscalía de Oaxaca aseguró la escuela particular Francoise Dolto, ubicada en pleno centro de la ciudad, donde el 29 de abril, ocho menores resultaron con quemaduras cuando el profesor de Educación Física intentó encender una fogata arrojando combustible durante un campamento del Día del Niño.

¿Qué pasó en la escuela Francoise Dolto de Oaxaca?

Este lunes, madres de familia hablaron de lo ocurrido antes y después del accidente.

“Al momento que mi hija me abraza se pone a llorar horrible y me empieza a narrar y me dijo: mamá, mis amigos se quemaron mamá, estaban ardiendo, de tanto llanto mi hija temblaba, me contó que la fogata no encendía por tal motivo el maestro le echó alcohol y la llama, pues alcanza el bote y esto sale como una… explota, entonces, me imagino al momento de salir el bote rocía a los niños”””

Itzel Ríos / madre de menor

Victoria es madre de Kasumi de cuatro años de edad, quien por la gravedad de sus lesiones, ya fue trasladada al hospital de Galveston, en Texas, y ella relató:

“Realmente tenemos a dos niñas, desgraciadamente yo soy la mamá de Kasumi, la niña que está más delicada con quemaduras en su rostro, el 30 por ciento de su cuerpecito, mi niña sigue en terapia intensiva, está delicada y estamos haciendo todo este movimiento para que seamos escuchados”

Victoria González / madre de Kasumi, menor quemada

Reclamaron que la escuela se desatendió del hecho.

“En ese momento, como padres, se nos parte el alma al ver a nuestros hijos de esa manera, y de ahí fue toda la información médica que pudimos tener y cómo nos hicimos cargo nosotros con nuestros medios, porque la escuela hizo caso omiso, ni nos representaron ni nos fueron a decir. Nosotros pagamos un seguro médico y resulta que el seguro médico solo era de gastos mínimos“

Victoria González / madre de Kasumi, menor quemada

Kely y Kinish también resultaron con quemaduras, Kinish está en terapia intensiva en el Hospital de la Niñez de Oaxaca.

“La escuela como en sí no ha dado ningún comunicado, la directora como tal, la señora Ariela Sánchez Moreno, no ha dado la cara, solamente me la encontré un rato en el hospital civil porque fui la primera mamá en llegar y solamente dijo, perdón, yo los amo mucho, perdón“

Karen Carmona / madre de Kinish, menor afectada

Uno de los niños explicó a su madre a través de un dibujo, qué fue lo que sucedió.

“Él de repente me llega y me dice mira mamá este fue lo que pasó, entonces ya fue que lo vi y él solito fue el que realizó el dibujo, él solito llegó y me dijo, mamá, yo me estaba incendiando mi piernita y llamaba por ti para que llegaras, el que dice aquí es de la niña que se estaba quemando por completo, que gritaba”

Soledad Rodríguez / madre de familia

Mientras tanto, el fiscal del estado dio a conocer que ya iniciaron las investigaciones para reconstruir los hechos y deslindar responsabilidades.