Fieles bendicen a mascotas por el día de San Ramón en Oaxaca

En la ciudad de Oaxaca es costumbre que el último día de agosto, el día de San Ramón, la feligresía acuda con sus mascotas al templo de La Merced, para bendecirlas y renovar su compromiso de cuidar y respetar a los animales.

“La tradición nos marca que por intersección de San Ramón pedimos a Dios que bendiga a nuestros animalitos, que son creaturas de Dios y que sea motivo también sobre todo de cuidado”

Francisco Reyes / sacerdote del Templo de La Merced

Hasta la entrada del templo llegan perros, gatos, pollos, conejos, iguanas, todos luciendo sus mejores galas y disfraces para ser bendecidos. Las mascotas bendecidas el día de San Ramón son vistas por sus dueños como integrantes especiales de su familia, y es así que renuevan su compromiso de cuidarlos.

“La verdad, hoy es un día muy especial, todos los días deben ser especiales para los perritos, tenemos que tratarlos más que un miembro de la familia, porque para mí, es mi todo, yo lo amo”

Lizbeth Sanjuan / ama de Tobi

“Para mí es un compromiso muy importante, ya que, pues mi chihuahuita tiene 15 años, y agradezco mucho a Dios la oportunidad de tenerlo con vida, ya que pues, tanto mi familia como yo, lo amamos demasiado porque nos ha acompañado en todo momento, y el compromiso que representa para nosotros es darle buena calidad de vida en lo que cabe a lo largo de los años. También con los perritos callejeros, ahí cualquier perrito que nos encontremos, solemos darle de comer, solemos darles algunas cobijitas para que tengan bienestar”

Cristina Martínez / bendijo a su mascota

Es así como los años no borran esta tradición que se remonta a inicios del siglo pasado, cuando se bendecía a los animales de carga y corral que daban sustento y alimento a las familias oaxaqueñas.