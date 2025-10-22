GENERANDO AUDIO...

La principal línea de investigación apunta a un conflicto académico interno

El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, confirmó que la principal línea de investigación apunta a un conflicto académico interno como posible motivo del asesinato de la maestra Fabiola Ortiz Medina, docente del Colegio de Bachilleres de Oaxaca (COBAO) Plantel 06, ocurrido la tarde del 15 de abril de 2025 en Putla Villa de Guerrero.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue atacada a balazos cuando llegaba al plantel donde trabajaba.

Según explicó, el caso estaría relacionado con una disputa por una calificación entre la maestra Fabiola y uno de sus alumnos.

“Hasta el momento, nuestra hipótesis tiene que ver con un problema al interior de la institución con un alumno”, declaró Rodríguez Alamilla, quien pidió prudencia mientras se integran las pruebas ministeriales. Además, descartó que el homicidio esté vinculado con temas sentimentales y aseguró que el alumno involucrado ya fue identificado, por lo que se trabaja en su localización.

Un equipo multidisciplinario de la Fiscalía acudió al lugar para realizar los primeros actos de investigación, incluyendo entrevistas y revisión de cámaras de seguridad, con el objetivo de esclarecer el crimen de la maestra Fabiola y determinar las causas del ataque armado que terminó con la vida de la profesora.

El asesinato de Fabiola Ortiz Medina, maestra de Psicología, causa indignación y tristeza entre alumnos, docentes y padres de familia del COBAO Plantel 06. Durante el ataque, ocurrido afuera del colegio, testigos relataron que un hombre armado se acercó a la camioneta de la maestra y le disparó en repetidas ocasiones, provocándole la muerte en el lugar.

La Fiscalía de Oaxaca aseguró que continuará las investigaciones con perspectiva de género y en coordinación con autoridades educativas y municipales. En tanto, la comunidad del COBAO despidió a la docente con un homenaje de cuerpo presente, en el que compañeros y alumnos exigieron justicia por su asesinato.