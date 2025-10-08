Fuerte lluvia obliga a cancelar clases en Juchitán y Salina Cruz, Oaxaca
Lluvias muy fuertes, así como oleaje elevado, han dejado a su paso una zona de inestabilidad frente a las costas de Oaxaca que han obligado a la suspensión de clases. Desde la madrugada de este miércoles 8 de octubre, se han registrado precipitaciones en gran parte de la región del Istmo y de la Costa de Oaxaca; según los pronósticos, continuarán durante gran parte del día.
- Hasta el momento, no se han reportado afectaciones por las lluvias en estas regiones de la entidad.
Suspenden clases y cierran puertos en Oaxaca por intensas lluvias
Autoridades de Juchitán monitorean el río Los Perros debido a un posible incremento en las próximas horas. Exhortaron a los habitantes de las zonas bajas a tomar precauciones.
Algunas escuelas del Istmo suspendieron clases en los municipios de Juchitán y Salina Cruz debido a las lluvias, que han anegado calles en dichos lugares.
Los puertos de Salina Cruz, Puerto Ángel, Puerto Escondido y Huatulco fueron cerrados a la navegación como medida preventiva.
La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Oaxaca pidió a la población estar atenta a los boletines meteorológicos y acatar las recomendaciones de las autoridades.