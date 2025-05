Gusano barrenador en Oaxaca preocupa a ganaderos

GENERANDO AUDIO...

Tras la confirmación del gobierno de Oaxaca del primer caso de infección por gusano barrenador en un equino, ubicado en el municipio de Matías Romero, en el Istmo de Tehuantepec, existe preocupación entre los productores de la región.

El primer caso de infección ha puesto en alerta a los ganaderos del Istmo de Tehuantepec, principal productor de ganado vacuno y sus derivados.

“Ya tenemos un caso reportado en un equino, en Matías; no estamos a una distancia lejana, por lo general esta zona también es muy concurrida o un paso de ganados de los estados vecinos de Chiapas, Tabasco y Veracruz, es importante que todos vigilemos, todos podemos vigilar”, señaló Luis Ángel López Toledo, coordinador de la Comisión México-Estados Unidos para la prevención de enfermedades tóxicas en animales.

Esto ocurre mientras se dio el anuncio de suspensión temporal impuesta por Estados Unidos a las exportaciones de ganado mexicano, debido al avance de esta plaga en otras regiones del país.

“Estamos tratando de evitar que esta enfermedad se disemine más, entonces, la función que venimos realizando es la difusión de la información para la prevención, qué hacer en caso de llegar a presentar o sospechar de dicha enfermedad”, abundó López Toledo.

Mientras la presencia del gusano barrenador asola el sureste mexicano, en el ejido La Ventosa, perteneciente a Juchitán, en un lapso de menos de dos semanas, han muerto al menos cuatro reces, pero aún se desconoce la causa.

Los ganaderos pidieron a las autoridades una investigación, para descartar o confirmar si las muertes fueron ocasionadas por la plaga del gusano barrenador.

En tanto, demandan también que no ingrese más ganado en la frontera sur de México para controlar el brote.

“Ya no sacar ganado, sino que esté lo que tenemos, ya no meter ganado en nuestro hato, lo que tenemos hay que conservarlo y que no entre más ganado de fuera”, pidió Ezequiel Ríos Montero, ganadero.

Aunque hace 50 años el gusano barrenador afectó al ganado en la región del Istmo, muchos ganaderos desconocen los síntomas y cómo prevenir la infección.

“Nosotros lo vamos a atacar con lo que atacamos las heridas, lo normal. Ya que tengan los gusanos, no sabemos qué medicamentos nos va a traer el gobierno, qué nos recomiende”, señaló Ríos Montero.

El gobierno de Oaxaca adelantó que se capacitará a más de 65 mil personas ganaderas, principalmente en las regiones del Istmo de Tehuantepec, Cuenca del Papaloapan y Costa, para detectar oportunamente la presencia de este gusano.