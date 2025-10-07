Indígena de Juchitán muestra que es posible salvar al Río Los Perros

GENERANDO AUDIO...

Francisco Morales vive desde hace 54 años en las orillas del Río de Los Perros, en Juchitán, Oaxaca, y ha sido testigo de la contaminación debido a basureros y desechos de aguas residuales.

Hace dos años, este campesino zapoteco se propuso cambiar y mejorar su entorno, y donde antes había un basurero a cielo abierto, hoy existe un humedal de casi ocho metros cuadrados.

La labor no fue fácil: Primero, fue convencer a los recolectores de basura para que no siguieran contaminando este espacio, después, cavar y extraer con sus propias manos restos de plásticos, vidrios y fierros que ya se habían asentado debajo de la tierra.

“Son residuos de los que queda del basurero del cual les venía platicando que acá anteriormente era un basurero”

Francisco Morales / campesino de Juchitán, Oaxaca

Enseguida, colocó una malla impermeable para retener el agua que trajo con una manguera desde el Río de Los Perros, lo que le permitió sembrar plantas endémicas que también, por la urbanización, han visto reducir su hábitat natural.

“Ahora es un estanque ya realmente propiamente de la naturaleza, ya tiene stagabeñe, tiene mudubina, hay dos tortuguitas que solas llegaron; cayendo la nochecita, ya vengo a dar una vueltecita y veo que ya se ven ranas, se ven los sapos, se ven especies, se ven iguanas; la otra vez me encontré una de esas garzas que viven en el río y eso pues da gusto porque es la naturaleza propia”

Francisco Morales / campesino de Juchitán, Oaxaca

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

De acuerdo con el Comité de Cuenca del Río de Los Perros, sobre los 12 kilómetros de la ribera que atraviesa la ciudad de Juchitán, en cada 300 metros han proliferado basureros a cielo abierto, pero este proyecto, que surgió y fue costeado por un solo ciudadano, demuestra que es posible salvar el afluente.

“Uno de los problemas que tenemos es que prácticamente el río se ha convertido en un basurero y tenemos muchos espacios que se pueden rescatar, al ver este ejemplo de don Francisco, este trabajo que él ha estado haciendo con recursos propios, pues lo queremos multiplicar”

Tomás Chiñas / Coordinador del Comité de la Cuenca del Río de Los Perros

El Río de Los Perros nace en la Sierra Mixe-Zapoteca, recorre y atraviesa municipios como Ixtepec, Espinal, Ixtaltepec y Juchitán, antes de desembocar en la Laguna Superior adyacente al océano Pacífico, y es uno de los más caudalosos del Istmo de Tehuantepec.