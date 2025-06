GENERANDO AUDIO...

Una mujer es agredida por un extranjero en cine de Oaxaca. Shutterstock/ilustrativa

Un extranjero agredió a una mujer mexicana en un cine de Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca, de acuerdo con un video que fue difundido en redes sociales y que generó múltiples reacciones de indignación. La agresión ocurrió dentro de la sala de proyección y fue registrada por una de las personas presentes en el lugar.

@sthepany.oficial La verdad son todos los videos que grabé pronto les subiré el famosísimo contexto ♬ sonido original – sthepany oficial

Video muestra agresión verbal y física por parte de extranjero

En el video difundido a través de TikTok por la usuaria Sthepany, se observa a un hombre sin camisa y con pantalón blanco, aparentemente estadounidense, que agrede verbal y físicamente a una mujer mientras le grita en inglés. La víctima y sus acompañantes le reclamaron y lo confrontaron, indicándole que no se encontraba en su país.

Durante la confrontación, la mujer le dice: “A ver, pégame, a ver, golpéame, te vas a hacer viral”, mientras una acompañante interviene. Tras la agresión, el hombre abandonó el lugar con otra mujer y presuntamente huyó en una motocicleta.

Denuncian inacción del personal del cine

Según el testimonio de la víctima, la agresión ocurrió sin razón aparente, ya que el sujeto comenzó a insultarlas durante la función, lo que las obligó a abandonar la sala para evitar una confrontación mayor. Sin embargo, al exterior del cine ocurrió el ataque físico.

La denunciante afirmó que el personal del cine no intervino, ni solicitó apoyo de las autoridades, incluso cuando ya habían pedido una patrulla. “Nos dijeron que no habían visto nada y que no iban a hacer nada, lo dejaron ir”, explicó.

Reacciones en TikTok tras la denuncia

El video se viralizó rápidamente en TikTok, generando una ola de comentarios entre usuarios que condenaron la agresión y exigieron consecuencias para el responsable. Algunos de los comentarios fueron:

“Ya lo estamos buscando a este compa.”

“¿Y los de seguridad no hicieron nada?”

“No hay hombre ahí que defienda, ¿o qué?”

“Se fueron los vagabundos drogos de EU a vivir a México.”

“En Oaxaca no lo queremos.”

“¿Por qué está sin zapatos y camisa en un lugar público?”

La publicación también generó cuestionamientos sobre la responsabilidad de los establecimientos privados para garantizar la seguridad dentro de sus instalaciones y sobre el trato hacia turistas extranjeros en zonas de alta afluencia internacional como Puerto Escondido.