Los habitantes de Cuauhtémoc, una comunidad de San Mateo del Mar en Oaxaca, están viendo cómo el mar avanza sobre su territorio y pone en riesgo sus viviendas.

Desde hace más de 20 años, el mar ha retrocedido unos 700 metros hacia la zona poblada, impulsado por fenómenos naturales como el mar de fondo, que inunda calles y debilita los cimientos de las casas.

Gabriel Pinzón Leyva, agente municipal de Cuauhtémoc, explicó que “es un fenómeno natural que se da en esta zona, sólo que a nosotros nos afecta más porque el mar, cada vez que hay mar de fondo, avanza unos metros más hacia la comunidad”.

Los fuertes oleajes han provocado que algunas viviendas sean abandonadas y que las familias busquen zonas más seguras para vivir.

Doroteo Toledo, habitante, detalló: “El mar cada que se sube la marea, entra, se acerca más… la gente que vivía antes ya se está saliendo porque el mar está muy fuerte”.

Desde 2023, las autoridades locales han solicitado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) la reubicación de más de 900 habitantes. La propuesta es trasladar al pueblo al Polígono 3 “Cerro Paloma”, a unos 3 kilómetros de distancia, una zona sin riesgo de inundaciones.

Pinzón Leyva aseguró que se han realizado mesas de trabajo con los gobiernos estatal y federal para avanzar en la reubicación: “Se tomó el acuerdo junto con la comunidad que el pueblo acepta reubicarse a una parte un poco más alejada de la playa… aquí tenemos el 80% de las viviendas y las escuelas preescolar y primaria”.

Hasta el momento, no hay una fecha establecida para la reubicación de Cuauhtémoc, mientras la comunidad sigue enfrentando la amenaza constante del mar.