“El sistema judicial no nos protege”: María Elena Ríos denuncia que su agresor podría quedar libre hoy

María Elena Ríos, saxofonista y activista, denunció en redes sociales que su agresor podría quedar en libertad el día de hoy, 14 de agosto. Este miércoles se realizará la audiencia para dictar sentencia a Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado priista, acusado de ser el autor intelectual del ataque con ácido contra la activista en 2019.

Ayer se realizó la audiencia de alegatos de clausura en contra de Juan Antonio Vera. A lo largo del día, María Elena Ríos publicó varios videos en X (antes Twitter) para informar sobre el desarrollo del juicio.

En una de sus publicaciones, la activista denunció que el juez José Gabriel Ramírez Montaño no acudió a la audiencia y se hizo presente mediante una videollamada; supuestamente, no asistió porque estaba en su oficina.

“Está vía remota porque tiene miedo. Lo que busca el juez es liberar a Juan Antonio Vera Carrizal. Por favor, les pido ayuda (…) ya estoy llegando al final de mi proceso y lo quieren liberar”, mencionó.

#URGENTE ‼️ #AYUDA ‼️ En este momento el juicio VS #VeraCarrizal está CULMINANDO. El Juez #JoséGabrielRamírezMontaño no acudió a audiencia de manera presencial porque el cobarde pretende absolverlo. ‼️Lo quieren liberar el día de HOY‼️ Y tú @salomonj y @MagistradaBRJ lo… pic.twitter.com/5THyKtfMtV

Horas más tarde, Elena Ríos compartió otro video para denunciar que durante la audiencia pasaron “muchas cosas muy graves”. Entre ellas, el juez corrió del lugar a los observadores de la CNDH, además le reclamó a la activista por publicar en redes sociales.

“Enojado me dijo que no porque yo hice una publicación me va a dar una sentencia favorable. Ya lo dijo, lo va a liberar, lo va a liberar”.

Dijo la saxofonista