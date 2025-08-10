GENERANDO AUDIO...

María José Calderón García, emprendedora y modelo de Oaxaca, hizo pública la denuncia contra su ex pareja, a quien identificó como Francisco Arturo L.E., por haberla agredido física y emocionalmente, además de amenazarla con un arma de fuego en el departamento que compartían.

La joven de 27 años expuso a través de sus redes sociales las lesiones que sufrió y responsabilizó a su ex pareja de cualquier daño en su contra.

Denuncia pública en Instagram

En una publicación el 8 de agosto de 2025, María José narró los hechos ocurridos la noche anterior, cuando fue víctima de agresión física y emocional.

Relató que su ex pareja la amenazó de muerte con un arma cargada, la mantuvo incomunicada tras quitarle su celular y la retuvo contra su voluntad en una habitación, mientras jugaba a “la ruleta” con el arma.

Además, señaló que el agresor padece adicciones y mostró comportamientos violentos tanto hacia ella como hacia su familia.

Investigación de la Fiscalía de Oaxaca

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que inició una carpeta de investigación tras la denuncia realizada en redes sociales.

A través de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, se llevan a cabo las indagatorias con perspectiva de género para garantizar la seguridad de la víctima y un proceso judicial sin impunidad.

Los hechos ocurrieron el 7 de agosto de 2025 en un domicilio de la colonia Lomas del Crestón, Oaxaca de Juárez. La Fiscalía confirmó que la víctima recibió apoyo de familiares y redes de apoyo tras las agresiones y amenazas sufridas.

La institución enfatizó su compromiso para atender integralmente estos casos y proteger a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.

